Christian Eriksen proglašen igračem utakmice: 'Na kraju sam se osjećao loše'

Danski reprezentativac Christian Eriksen, koji je proglašen igračem utakmice u kojoj je njegova reprezentacija odigrala 1-1 protiv Slovenije u prvom nastupu na Euru u Njemačkoj, rekao je da je njegov pogodak bio dobar početak, ali da se na kraju osjećao loše zbog dva izgubljena boda.

Christian Eriksen, strijelac pogotka za Dansku i igrač utakmice:

"Pa, bilo je lijepo (zabiti gol), došlo je u dobrom trenutku. Razgovarali smo o postizanju pogotka iz prekida i to smo učinili. Nažalost, i oni su to učinili, ali kad smo zabili, to je bio dobar početak. Bilo je sjajno, uz toliko danskih navijača. No, na kraju sam se osjećao loše. Uvijek je neugodno kad povedeš i misliš da imaš pobjedu, a na kraju izgubiš dva boda. Ipak, imamo bod, turnir je tek počeo i idemo dalje graditi na tome."

Kasper Hjulmand, izbornik danske reprezentacije:

"Mislim da smo odigrali dobro prvo poluvrijeme i da smo nakon 70. minute izgubili malo energije. Nismo imali dovoljno intenziteta i previše smo se pasivizirali. Imali smo nekoliko dobrih prilika, sjajan kontranapad koji nismo iskoristili. Energije cijelo vrijeme mora biti prisutna. No, to se događa u nogometnim utakmicama. Ponekad, kad povedeš 1-0 i ne postigneš drugi pogodak, nešto se u tebi promijeni. Zato je tako važno postići i drugi gol. jer ako ga ne postigneš, može ti se dogoditi nešto razočaravajuće. Bilo je lijepo igrati pred 20.000 danskih navijača i mnogobrojnih slovenskih. Doista smo uživali i jedna čekam sljedeću utakmicu."