'Petković nije trebao pucati penal! To ću ja riješiti, neke stvari u reprezentaciji moraju se poštovati'

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom od Španjolske (0:3) započela je svoj nastup na Europskom prvenstvu. Pred izabranicima Zlatka Dalića već u srijedu od 15 sati nova je utakmica. Do dvoboja protiv Albanije u Hamburgu nema puno vremena, a jutro nakon kiksa u Berlinu pred novinare će u kampu vatrenih u Neuruppinu doći izbornik Zlatko Dalić.

Na press-konferenciji se još jednom osvrnuo na težak okršaj protiv Španjolske, ali i najavio što nas čeka u nastavku Eura. Pisali smo već o mogućem sastavu za utakmicu protiv Albanije, a izbornik će sigurno puno toga reći u svom obraćanju medijima koje je počelo u 10 sati.

- Naravno da nije bilo lako nakon onako visokog i zaslušenog poraza. Statistika je bila na našoj strani, ali to nije realno. Poraz smo zaslužili i nije nimalo ugodno. Do sad smo imali uglavnom lijepe situacije na natjecanjima, ali moramo se sad znati nositi i s ovim situacijama. Danas ćemo analizirati nas i Albaniju, pokušat ćemo nešto drukčije u toj utakmici, a ona nam jako puno znači. U biti, moramo pobijediti i tako se moramo spremati i raditi promjene. Ne mogu sad o detaljima još, ali moramo promijeniti neke stvari u pristupu, koji nije bio dobar. Dvije utakmice su pred nama, sve je u našim rukama i ne smijemo potonuti i izgubiti energiju. Desilo se i idemo dalje - počeo je Dalić.

VIDEO: 'Napravljena je greška s Modrićem, ali i još jedna kriva procjena. Njih dvojica morali su bolje'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Je li ga Portugal zavarao?

- Govorio sam nakon Portugala da je to trening utakmica koja ne znači puno. Čekala nas je još teža utakmica. Jesu li to bile naše slabosti, loš dan, protivnik... Mi smo loše otvorili utakmicu, bili smo premalo agresivni, predaleko od igrača. Spori, kasnili smo u svakom duelu. To je bilo prvih 15 minuta, loš ulazak u utakmicu. Nakon toga mi uspostavimo kontrolu, posjed, igru, primimo gol iz neke situacije koja nije baš uobičajena za nas. Ne mogu se oteti dojmu da smo sve golove primili na prelak način. Portugal nas nije zavarao, svjesni smo da je to bilo u prijateljskoj utakmici, ali nam je davalo razloga za optimizam, nedostajala je agresivnost, kasnili smo stalno, protivnik je bio predobar za nas.

Modrić?

- Nakon sat vremena ne uspjevamo preokrenuti, tada smo shvatili da se moramo okrenuti utakmici protiv Albanije. Pogotovo moramo odmoriti Luku i Kovačića. Nisu bili loši, htjeli smo ih odmoriti i dati im šansu da se oporave za drugu utakmicu. Samo to je bio razlog, ništa više.

Kako dalje?

- Imamo iskusne igrače koji su sve ovo skupa već prolazili. Ne smijemo dopustiti pesimizam, nema mjesta tome. Moramo napravit sve što možemo, i dalje je sve u našim rukama i na našoj strani. I dalje je to u našoj kontroli. Moramo biti bolji i okrenut se utakmicama koje su pred nama. Na meni je taj posao da sve to okrenem, da ukažem na loše stvari. Nemamo koristi sada se vraćati na Španjolsku. Igrači su sami svjesni da je bilo loše, moramo biti pozitivni, ja prvi pa svi ostali.

Jedanaesterac Petkovića, zašto je baš on pucao?

- I to treba riješiti. Modrić i Kramarić nisu bili u igri. Nije trebao Petković pucati. Ako nismo stigli mi reći i prozvati, postoji hijerarhija u reprezentaciji, mora se poštovati to pravilo. Nije on trebao pucati, penal je bio nad njim, obranio mu je isti vratar u Ligi nacija. Trebali su pucati ili Perišić ili Majer, ne Petković, jer je nad njim bio penal.

Perišić?

- Samo njegovo prisustvo nama puno znači. Upitno je koliko on može dati od početka, zato smo ga i stavili da igra jučer 35 minuta. Vidjet ćemo situaciju s njim, nije njemu lako nakon devet mjeseci igrati ovakve utakmice. Igrao je u klubu, to respektiram, on nama jako puno znači, ali teško je vratiti se nakon tako duge pauze. Svi skupa pokušavamo da on bude na nivou.

Obrana? Kako protiv Albanije?

- Gledao sam kasnije snimku utakmice s Italijom. Poveli su, bili su dosta ravnopravni, mogli su i izjednačiti. Protivnik kojeg ne smijemo podcijeniti, imaju ambiciju i energiju. Nisu bili puno lošiji od Italije. Albanci su bili kvalitetni, sigurno je da oni nisu ni blizu Španjolske, ali ne smijemo ih podcijeniti. Samo je na nama, kako ćemo mi odigrati i postaviti se. Imat ćemo dominaciju i morat ćemo to rješavati. Moramo se tu postaviti kao favoriti.

Cijela situacija prije samog penala za Petkovića? Je li mogao zabiti gol, biti odlučniji?

- Kad sam pogledao kasnije snimku, morao je zabiti gol. Možda ga je igrač taknuo pa je ispao iz ritma, ali bio je prazan gol, morao je zabiti. Moj dojam je takav. Golman se bacio u drugu stranu, sve je bilo prazno, trebao je dati još jedan napor i zabiti gol. U globalu, kada izgubiš 3:0 nisi igrao dobro. Mi smo se trudili, ali nismo bili kompaktni. Nitko na svojoj poziciji nije dao maksimum jer je sama pozicija bila loša i nekonkurentna. Bili smo spori, nismo napravili prekršaj cijelo poluvrijeme pred 50 tisuća navijača. U velikoj mjeri to je zasluga brzih i komitih Španjolaca, ali mi nismo bili pravi ni pokazali kvalitetu. Da smo zabili na 0:2, imali bismo šansu vratiti se. Treći gol ubio je našu ambiciju i želju, to je bila slika naše neučinkovitosti i loše partije, pogotovo u tom prvom poluvremenu.

Pala je i isprika navijačima, njih nekoliko desetaka tisuća stiglo je u Berlin.

- Zahvalio bih im se i ispričao. Dovesti sto tisuća navijača u Berlin je na ponos, to je sjajno. Žao mi je što smo ih razočarali, što nisu doživjeli neku bolju Hrvatsku. I oni su krenuli sjajno navijati, ali i njih je taj rezultat razočarao i moja isprika svima njima. I onima koji su bili na stadionu i onima koji su došli u Berlin bez karte. Uvjeren sam da će biti naša snaga i u Hamburgu. Ne možeš ti spriječiti tu euforiju iako ja pokušavam. Sto tisuća ljudi je, osjeti se to i na nama. Moraš pred toliko navijača biti agresivan, napraviti faul, biti bolji, a mi to nismo bili. Nismo mi tako neiskusna momčad da nas to može poremetiti - rekao je Dalić pa dodao:

- Zaključak je da imamo dvije utakmice pred nama koje nas vode našem cilju, idemo učiniti sve da iz ove situacije izađemo. Imali smo zadnjih godina takvih situacija, bilo je više onih lijepih, ali moramo se znati nositi s onime što dolazi. Najlakše se sad predati i reći da nema ništa od toga. Ne, nije gotovo, idemo proći grupu, što sam govorio da je naš cilj.

Za kraj, Dalić je objasnio još nešto glede taktike.

- Stavili smo nisko tri igrača protiv tog presinga, da oni iznesu loptu i stopere koji mogu ući u igru, ali to nismo napravili. Nama je najopasnija situacija bila po izgubljenoj lopti. Uzmu ti loptu u roku tri sekunde i tu smo imali dosta problema. Kad ne možeš izaći van iz visokog presinga, onda moraš preskakati, a ni to nije funkcioniralo. Nismo imali odgovora za taj presing, a trebali smo jer imamo tu kvalitetu. To nam je radio i Portugal pa smo izlazili puno lakše. Moramo bolje reagirati.