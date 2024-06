Dalić sprema promjene! Dvojica vatrenih sele na klupu? Jednu stvar ipak neće dirati

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom (0:3) od Španjolske otvorila je Europsko prvenstvo. Nisu izgledali dobro izabranici Zlatka Dalića, a već se nagađa o potencijalnom sastavu za utakmicu protiv Albanije. Ona se igra u srijedu od 15 sati u Hamburgu, a nakon toga će se u ponedjeljak, 24. lipnja vatreni sučeliti s Italijom. Nagađa se, dakle, o tome da bi Dalić mogao iz početnog sastava za Albance izbaciti dvojicu startera s berlinskog otvaranja.

Krenimo redom, Dominik Livaković, dakako, ostaje siguran prvi izbor na vratima. Tu se nema što previše za lamentirati, Livaković nikad nije bio "sporan", niti se njegova pozicija uopće razmatrala nakon utakmice. No, u "složencu" onih ispred njega, doći će do izvjesnih mijenjanja. Prije svega, Gvardiol bi trebao preseliti na stopera u kombinaciji sa Šutalom, dok će Marin Pongračić, prema onome što se može iščitati iz reakcija u krugu reprezentacije, preseliti na klupu. Na mjesto lijevog braniča ide Borna Sosa, treba nam za Albaniju ofanzivniji bek, a to Sosa svakako jest.

Dalić neće dirati ni trojac u sredini terena. Iako je Marcelo Brozović dobio izvjesne kritike, Dalić neće rezati u tom dijelu terena, no mogao bi prema naprijed. Ivan Perišić trebao bi na Albance krenuti od prve minute, u kombinaciji s Kramarićem u sredini, odnosno Majerom desno. To znači da će na klupu, vjerojatno, preseliti Ante Budimir.

Ponavljamo, to su samo naše pretpostavke i nagađanja, na temelju onih saznanja koje imamo. Vidjet ćemo hoće li Dalić do srijede dati naznačiti neku od ovih promjena, a držimo da je sigurno da će nešto mijenjati jer protiv Albanije nam igra samo pobjeda.

Potencijalni sastav za Albaniju:

Livaković - Stanišić, Šutalo, Gvardiol, Sosa - Modrić, Brozović, Kovačić - Majer, Kramarić, Perišić