Čak 130 zemalja prenosilo spektakl iz Hrvatske, prezentirali se svi dijelovi Lijepe Naše

Slovenac Matej Mohorič, član momčadi Bahrain-Victorious, pobjednik je ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke CRO Race, koja je u nedjelju završila ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Mohorič je do ukupne pobjede stigao sekundom prednosti ispred drugoga, Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), odnosno 11 sekundi ispred trećega, Britanca Oscara Onleya (DSM). Ključnim se pokazao završni sprint posljednje, 158 kilometara dugačke šeste etape vožene od Svete Nedelje do Zagreba, u kojemu je Mohorič zauzeo drugo mjesto iza Talijana Elije Vivianija (INEOS Grenadiers) te osvojio šest sekundi bonifikacije s kojima je pretekao Vingegaarda.

Najjače izdanje do sada

– Ovo je bila najbolja priprema sprinta koju smo napravili ove godine. Iznimno sam sretan jer mi je ovo tek druga pobjeda u sezoni. Dobro je završiti sezonu u pozitivnom tonu – rekao je etapni pobjednik Viviani.

Sedmo izdanje ove utrke bilo je najjače dosad. Naime, nastupila su dvojica od četvorice posljednjih pobjednika Tour de Francea, jedne od najjačih biciklističkih utrka na svijetu – Danac Jonas Vingegaard i Britanac Geraint Thomas. Došlo je šest tzv. World teamova, a svaku od tih momčadi prati deset milijuna ljudi na društvenim mrežama. Mogli su organizatori dovesti još dva-tri World teama više, ali za to nije bilo novca. Postoji poveća mogućnost da će biciklistička utrka kroz Hrvatsku od iduće godine biti dio utrke kategorije Pro Series, koja je odmah jednu stepenicu ispod one elitne kategorije, već spomenutog World Toura, u kojoj se nalaze Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta i ostale planetarno praćene utrke.

– Borio sam se do zadnjeg metra iako je izgledalo gotovo pa nemoguće pobijediti u ukupnom redoslijedu. Na ovoj utrci imao sam i nevjerojatan tim koji mi je to omogućio. Ova mi pobjeda mnogo znači jer sam sredinom sezone imao dosta zdravstvenih problema i sada s optimizmom očekujem preostale utrke do kraja godine – istaknuo je Mohorič.

Osim crvene majice za ukupnog pobjednika, koju je osvojio Mohorič, momčad Bahrain-Victorious imala je pobjednika i u natjecanju za plavu majicu, namijenjenu pobjedniku natjecanja po bodovima, koju je osvojio Talijan Jonathan Milan. Osvajač zelene majice, namijenjene najboljem penjaču, je Francuz Alexis Guerin (Vorarlberg), dok je bijelu majicu kao najbolji vozač mlađi od 23 godine osvojio Onley.

Sjajan termin utrke

– Ovo je sjajan termin utrke, između Vuelte, Svjetskog prvenstva i utrke Milano – San Remo. Mi smo bili jedina etapna utrka u tom tjednu i zato su nam došli tako kvalitetni biciklisti. Svakim svojim izdanjem CRO Race u svakom segmentu napreduje. Ove godine natjecale su se neke od najboljih momčadi u svjetskom poretku i najzvučnija imena profesionalnog biciklizma. Snažna sportska manifestacija znači i veću prepoznatljivost za drugi dio priče, koji se gradi oko CRO Racea od početka, a to je promocija Hrvatske kao turističke i cikloturističke destinacije. CRO Race jedno je od rijetkih natjecanja u koje su uključeni svi dijelovi Hrvatske, i unutrašnjost i primorje, i to ga čini posebnim – rekao je Vladimir Mihaljević, direktor utrke.

>> VIDEO: Kladionice Vatrenima daju manje od 2% šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru