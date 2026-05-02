PRIMERA

Barcelona svladala Budimirovu Osasunu i stigla na korak od novog naslova prvaka

LaLiga - Osasuna v FC Barcelona
VINCENT WEST/REUTERS
Autor
Željko Janković
02.05.2026.
u 23:15

Španjolsko prvenstvo ulazi u svoju ključnu završnicu, a računica je već sada jasna. Ako Real Madrid ne uspije pobijediti Espanyol sutra navečer, Barcelona će ponovno biti okrunjena prvakom u Španjolskoj

Nogometaši Barcelone slavili su na gostovanju kod Osasune u Pamploni (2:1),u 34. kolu španjolskog nogometnog prvenstva. Ovom pobjedom Katalonci sada imaju 88 bodova na prvom mjestu La lige, 14 više od drugoplasiranog madridskog Reala. Ante Budimir igrao je do 70. minute, a momčad našeg reprezentativnog napadača pala je u samoj završnici susreta.

Katalonce je u vodstvo doveo Robert Lewandowski u 81. minuti,  a na 2:0 povisio je Torres, pet minuta kasnije. Konačan omjer postavio je Osasunin Garcia u 89. minuti.

Ali ako Real Madrid pobijedi, Barcelona još uvijek može osvojiti naslov kada se suoči s Real Madridom u El Clasicu sljedeći vikend.
