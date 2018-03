Uvjerljive pobjede Arsenala i Tottenhama

Klubovi iz sjevernog Londona, Arsenal i Tottenham, u nedjelju su ostvarili visoke pobjede u susretima 30. kola engleskog nogometnog prvenstva, Arsenal je na svom terenu svladao Watford s 3-0 (1-0), dok je Tottenham kao gost nadigrao Bournemouth s 4-1 (1-1).

Strijelci za topnike bili su Mustafi (8), Aubameyang (59) i Mkhitaryan (77). Gosti su imali priliku zakomplicirati utakmicu, ali kod 2-0 Deeney nije iskoristio kazneni udarac.

U Bournemouthu poveli su domaći preko Stanislasa (7), a do odlaska na odmor poravnao je Alli (35). U drugom poluvremenu "pijetlovi" su preokrenuli rezultat s dva gola Son Heung-mina (62, 87), dok je konačni rezultat postavio Aurier (90+1). No, kod rezultata 2-1 za Tottenham u 83. minuti poništen je pogodak Stanislasa jer sudac procijenio kako je on prije postizanja gola napravio prekršaj u napadu.

Tottenham je ovom pobjedom skočio na treće mjesto na ljestvici sa 61 bodom, jednim više od četvrtog Liverpoola, a četiri manje od drugog Manchester Uniteda. Arsenal je ostao šesti s 51 bodom, pet manje od petog Chelseaja.

Uvjerljivo vodeći je Manchester City sa 78 bodova i utakmicom manje koju će igrati u ponedjeljak kod Stoke Cityja.