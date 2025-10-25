Zvijezda popularne serije razvela se nakon 28 godina braka, suprug i ona završili su u zatvoru

Jedan od najstabilnijih holivudskih brakova doživio je svoj kraj. Glumica Lori Loughlin (61), najpoznatija po ulozi tete Becky u kultnoj seriji "Puna kuća", i njezin suprug, modni dizajner Mossimo Giannulli (62), rastali su se nakon gotovo tri desetljeća zajedničkog života. Vijest je potvrdila glumičina predstavnica za medije, Elizabeth Much, koja je za USA TODAY izjavila kako par "sada živi odvojeno", ali da "trenutno nisu u tijeku nikakvi pravni postupci". Par, koji se vjenčao na Dan zahvalnosti 1997. godine, ima dvije kćeri, 27-godišnju Isabellu Rose i 26-godišnju influencericu Oliviju Jade. Iako službeni razlog prekida nije naveden, javnost nagađa kako je njihovom odnosu presudio golemi pritisak nakon skandala s upisima na fakultet, koji je potresao Ameriku i uništio reputaciju nekoć omiljenog para.

Sjena skandala "Varsity Blues" nadvila se nad njihovzavr brak 2019. godine, kada je otkriveno da su Loughlin i Giannulli platili pola milijuna dolara mita kako bi svoje kćeri upisali na prestižno Sveučilište Južne Kalifornije. Djevojke su primljene za veslački tim, iako se nikada nisu bavile tim sportom. Nakon što su u početku odbacivali krivnju, par je u svibnju 2020. priznao krivnju za optužbe za prijevaru. Zbog toga je Loughlin provela dva mjeseca u saveznom zatvoru u Dublinu u Kaliforniji, iz kojeg je puštena u prosincu 2020., dok je Giannulli odslužio petomjesečnu kaznu i na slobodu izašao u travnju 2021. godine. Uz zatvorske kazne, morali su platiti i novčane kazne u ukupnom iznosu od 400.000 dolara, što je otprilike 375.000 eura.

Iako su se nakon izlaska iz zatvora zajedno pojavljivali u javnosti, izvori bliski paru tvrde da je napetost tinjala godinama. Problemi su navodno započeli još tijekom samog sudskog procesa 2019. godine, kada su se supružnici sukobili oko pravne strategije. Mediji su tada izvještavali o njihovoj svađi oko korištenja privatnog zrakoplova za put na sudsko ročište, kao i o glumičinom bijesu jer je Giannulli u početku odbijao nagodbu s tužiteljstvom. "Njezini prijatelji misle da bi ga trebala ostaviti, no Lori to odbija i tvrdi da ih je cijela muka samo ojačala", rekao je tada izvor za Us Weekly. Isti medij prenio je i zabrinutost njihove kćeri Belle, koja se bojala da će joj se roditelji razvesti. Čini se da su se njezini strahovi, pet godina kasnije, ipak obistinili.

Dodatnu sumnju u bračnu idilu potaknula je i vijest iz veljače ove godine, kada je par tiho stavio na prodaju svoju raskošnu vilu u ekskluzivnoj četvrti Hidden Hills u Kaliforniji. Imanje površine veće od 1100 četvornih metara oglašeno je po cijeni od 16,5 milijuna dolara, odnosno oko 15,5 milijuna eura. Odluka o prodaji obiteljskog doma danas se čini kao jasan znak da su se pripremali za odvojene živote. Ironično, samo godinu dana prije izbijanja skandala, Loughlin je u intervjuu za Entertainment Tonight govorila o tajni njihovog dugog braka. "On je moj čovjek, moja osoba. Ključ je u komunikaciji, slušanju, biranju bitaka i fleksibilnosti", izjavila je tada, nesvjesna da će im najveća životna bitka tek uslijediti.

Nakon odslužene kazne, Lori Loughlin polako se počela vraćati glumi. Reprizirala je svoju ulogu u seriji "When Hope Calls", glumila je u nekoliko blagdanskih romantičnih komedija, a najveću pozornost privukla je gostovanjem u posljednjoj sezoni popularne serije "Curb Your Enthusiasm". Tamo je glumila karikiranu verziju sebe, hrabro se šaleći na račun vlastite upletenosti u skandal, čime je pokazala publici samokritičnu stranu i želju za iskupljenjem.

Iako nikada nije izravno govorila o detaljima skandala, mnogi su njezinu ispovijest za magazin First for Women u travnju 2024. protumačili kao osvrt na teško razdoblje. U intervjuu je progovorila o važnosti oprosta i otpuštanja negativnosti. "Trudim se biti osoba koja oprašta. Svi smo bili u situaciji da tražimo oprost, ali da biste ga mogli tražiti, morate naučiti i znati kako ga dati. Nitko nije savršen, svi griješimo. Uvijek su me učili da stvari treba pustiti. Mislim da zbog vlastitog zdravlja morate otpustiti neke stvari jer se ne možete držati za negativnost. Život je prekratak", rekla je glumica.