Ova bivša BB stanarka više ne živi u Hrvatskoj, evo kako danas izgleda i što radi: Jednom objavom podigla je prašinu

- Imala sam sve - posao koji sam gradila 18 godina, dom, prijatelje. Odlučila sam riskirati. Prodala sam sve, preselila se na drugi kontinent i počela iz nule graditi isti posao,bez klijenata i bez poznanstva. Danas gradim svoj novi san i novi cilj. Ako ja mogu - možeš i ti! - objava je koju je podijelila bivša stanarka Big Brother kuće Nikita Dajčer. Nikita se nedavno preselila u Kanadu i potpuno promijenila život.

No nije uvijek sve bilo divno. Dajčer je 2022. godine progovorila o temi o kojoj mnogi šute - mentalnom zdravlju. Rekla je kako je iza nje težak period, no onda je odlučila uzeti stvari u svoje ruke. U poruci je svim ljudima koji imaju iste probleme poručila kako nisu sami.

- Tužna smo generacija s lijepim slikama. Tjednima skupljam hrabrosti javno pisati o nečemu o čemu se većina ne usudi ni pričati, o onome što smo unutar nas, o onome što se događa u nama. U našem tijelu i našim mislima. Ono što nitko od nas zapravo ne objavljuje na društvenim mrežama jer se stvorio neki nepisani zakon da se loše stvari ne objavljuju, lošim stvarima unutar nas ili oko nas je zadiranje u privatnost. Zašto? Zašto slika vašeg tanjura što jedete nije zadiranje u privatnost, a slika vašeg emocionalnog stanja u vama je zadiranje u privatnost ili iznošenje “privatnih stvari”. Zašto slikanje i objavljivanje poklona vašeg partnera/partnerice nije zadiranje u privatnost, a slikanje i objavljivanje vas u suzama, slika vas kad ste emocionalno takli dno je priča o privatnom života koju drugi “ne bi smjeli vidjeti” je privatnost? Zašto?'', napisala je Nikita i dodala:

- Ne želim živjeti lažni život, ne želim glumiti da se junački borim s problemima koji su me snašli u životu i pritom objaviti sliku na kojoj sam sretna - isprike, izgledam sretno. Zašto bi onima koji prolaze teške trenutke u životu otežala tako da izgledam sretno i pritom dovela neke meni nepoznate osobe ili poznate osobe u još veću crnu emocionalnu rupu šireći svoje lažno sretne fotografije , umjesto da budem ona koja će im ukazati – ''niste sami''. Niste jedini koji možda proživljavate neki bolan period života, niste jedini koji sjedite u automobilu i plačete jer vas je život trenutno odveo na takav put. Niste sami. Samo rijetki će vam to javno pokazati. Ali to ne znači da ste sami. Oduvijek sam htjela spasiti svijet kako su mi mnogi bliski ljudi govorili, i uvijek sam gazila tim stopama ne primjećujući da s tim spašavanjem svijeta sebe nesvjesno utapam, kazala je Nikita i dodala kako se u jednom trenutku raspala fizički i psihički.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

- Oni koji me dobro poznaju znaju moja poglavlja života, a oni koji ne znaju vidjeli su na cesti, parku, dućanu osobu koja na sebi nosi snagu, osobu koja ne odustaje, koja će pomoći neznancu, ptici, mački, djetetu -nisu vidjeli da sam odustajala od sebe, a da toga nisam ni bila svjesna. Imala sam nasmijane fotografije ,objave i skrivala sebe od same sebe dok nisam dotakla onaj zadnji komad poda pod svojim nogama i raspala se fizički, psihički i emocionalno. Nisam spavala, nisam jela, pila dovoljno vode, nisam se tuširala danima, nisam imala volje živjeti u svojoj koži ni u svom tijelu. I mislila sam da sam sama, da je svima dobro. Što se događalo u mom životu neću iznositi jer taj dio smatram da je dio koji moram i želim za sada zadržati za sebe, ali želim reći da i kad mislite da ste sami niste. U tri večeri pročitala sam knjigu Jordana B. Petersona – ''Izvan reda'', trgnula se malim djelom iz te crne rupe i odlučila pronaći put kako se izvući iz tog mraka i shvatila sam da sve što se događa trenutno, događa se iz nekih razloga koji su se morali dogoditi, pronaći strategiju kako sama u sebi pronaći smisao i svrhu u onim bespomoćnim situacijama jer previše kaosa vodi u nestabilnost i tjeskobu ali i previše reda može nas skameniti i učiniti nas podložnima, otkrila ne Nikita.

FOTO Evo kako se s godinama mijenjala Tara iz grupe Karma

- Odlučila sam pronaći ravnotežu između kaosa, ta dva temeljna načela stvarnosti. I onog trenutka kada shvatite da ste samo vi oni koji sebi možete pomoći tako da sebe ponovno zavolite, da sebe pogledate i kažete “bit ću dobro zbog sebe jer ako nisam sam/sama sa sobom dobro” neću biti u ničemu dobro je onaj prvi kamen u crnoj rupi koji će vas vraćati prema izlazu iz tog unutarnjeg lošeg stanja. Ne gledajte tuđe slike ako niste dobro, ne gledajte tuđe živote ako vaš trenutno nije najbolje jer nitko ne objavljuje lošu stranu sebe i to zapamtite. Budite najbolja verzija sebe, zbog sebe jer vi sami sebi trebate da biste postali opet ona čista resetirana verzija sebe. Nije kratak put prema tome, ja sam svoj put tek započela, nije lagan put prema tome, ali dokle god si ponavljate rečenicu “bit ću dobro sebi zbog sebe” pronaći ćete izlaz iz te crne rupe, obećanjem. Ne želim lajkove, potvrde, podrške jer ovaj post nije s tom namjerom. Namjera je samo osvijestiti sve one koji su se nekad našli tu gdje sam ja ili se trenutno nalaze ili će se naći da niste sami, i da se ne zavaravate da je sve što vidite na osobi ono što je i u toj osobi. Jer tužna smo generacija s lijepom slikama. Sami kao i svi drugi u cijelom svemiru, zaslužujete svoju ljubav i naklonost i tek kada to dosegnemo možemo postati sretna generacija s lijepim slikama, poručila je Nikita za kraj.