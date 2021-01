Zorica Kondža otkrila tajnu velikog hita: 'Odbile su ga pjevati i Tereza i Doris Dragović'

Glazbena diva Zorica Kondža je na Radio Dalmaciji otkrila tko je trebao pjevati neke velike hitove, ali u to vrijeme nisu imali 'nos' za prepoznati ih. U razgovoru s Ines Nosić i Gordanom Vasiljom u showu 'Dobar dan, Dalmacijo' prisjetila se situacije iz davne 1985. godine.

- Moj suprug Joško Banov i ja smo se u to vrijeme znali na 'dobar dan'. Taman sam iz grupe Stijene krenula u solo karijeru i Joško je pjesmu 'Zar je voljeti grijeh' prvo nudio Terezi Kesoviji i Tereza ju je odbila. Onda ju je ponudio Doris Dragović. Ona je isto nije prepoznala, to oni sad prepričavaju ovako kad se sretnu. E, onda sam ja u isto vrime dobila pismu 'Pokora' za Splitski festival 1985. i Joško me zamolio da snimim demo za 'Zar je voljeti grijeh'. Kako po festivalskim pravilima nisam smila nastupiti s dvi pisme, 'Zar je voljeti grijeh' je na Prokurativama te godine otpivala sarajevska pjevačica Jasna Gospić iz popularnih Ambasadora, ali sam je iza festivala nastavila pjevati ja i ostalo je povijest – ispričala je Zorica Kondža.

Foto: Tomislav Jagar



Priznala je da ni ona nije imala 'nos' za prepoznat hit. Riječ je o pjesmi 'Gdje Dunav ljubi nebo' Josipe Lisac, koja je prvo bila namijenjena upravo Zorici.



- Davno je bilo, ne mogu se sitit detalja, ali se sićam da tada nisu mobiteli ni mailovi bili u igri. Dobila sam poštom pismu na kazeti i moram priznati da to nije bila baš nešto dobra vizija, bar ja tako nisam doživila pismu. I onda sam vidila da pisma ima dobru B frazu koja je pjevna itd., međutim, A fraze su bile nekako čudne. Trebalo je malo vremena za nešto izmijeniti, to sam poslije shvatila i da je Josipa Lisac i napravila. Jednostavno u to vrime sam bila u nekakvoj frci i putovala sam. Nisam imala vrimena da se ta pisma malo razradi i da mi sjedne, kako bih rekla, i jednostavno sam rekla da ja to ne bih, da je da nekome drugome – otkrila je glazbena diva, a na pitanje je li joj danas žao, Zorica je odgovorila:



-Je, je. Autori i mi pjevači nekad kažemo 'u ovo će biti hit, ovo je super', znači ono što se nama sviđa često ne sjedne publici, jer pjesma ne postane poznata. Ali zato postoje neki ljudi za koje mi kažemo da imaju 'nos'. Često smo mi pjevači i inače glazbenici zaljubljeni u svoje pjesme i onda se dogodi da uopće ne dođe do publike. To je sasvim normalno jer glazbenici gledaju na drugačiji način nego publika – zaključila je Kondža.