Znate li kako je Kolinda Grabar-Kitarović dobila ime? Mama je imala drugu želju

Bivša i jedina predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović česta je tema domaćih medija, iako više ne obavlja tu dužnost. Naime, Kolinda ima jedinstveno ime za koje rijetko tko zna zapravo kako ga je dobila. Naime, da samo četiri mjeseca prije njezina rođenja tadašnja tinejdžerska pop senzacija Zdenka Vučković nije izdala jednu od svojih uspješnijih singlica, Kolinda bi se danas zvala Ksenija. Majka Dubravka je, čim je zatrudnjela odlučila - ako bude dječak zvat će se Arsen, a djevojčica će biti Ksenija.

Međutim, kad je 29. travnja 1968. beba konačno stigla na svijet, njen otac Branko pod Dubravkinim je prozorom pjevao Zdenkinu "Kolindu", inače prepjev hita Kanađanke Lucille Starr, a njezinoj se majici to vrlo svidjelo pa je tako bivša hrvatska predsjednica dobila svoje ime.

To je tek jedna od manje poznatih crtica o djetinjstvu Kolinde Grabar-Kitarović koje su se pojavile u javnosti. Takva je, uostalom, i priča o prvoj i jedinoj četvorki koju je Kolinda dobila na polugodištu u 7. razredu, i to iz tjelesnog odgoja. Kako je svojevremeno objasnila njena majka, Kolinda je 7. razred svakako naumila završiti sa svim peticama, pa je do kraja godine uporno trčala oko školskog igrališta kako bi ocjenu popravila. Grabari su bili mesari. Otac Branko u prizemlju kuće do kraja 80-ih imao je mesnicu, a u susjednom selu Lopača obitelj je imala ranč s 22 krave. Bila je, objasnila je majka, jedina djevojčica u selu, a kad se nije igrala s dječacima, vježbala je matematiku te je ubrzo nakon krenula i na natjecanja.

Tadašnji Šuvarov sustav nalagao je da se Kolinda upiše u trgovačku srednju školu u Rijeci, što je ona odbila. Na vlastiti zahtjev upisala je riječku gimnaziju. Krajem trećeg razreda saznala je za program studentske razmjene. I ovaj put se sama angažirala. Prijavila se, sama pronašla obitelj kod koje će živjeti, izvadila vizu za SAD i dobila stipendiju.

VEZANI ČLANCI:

- Nisam to željela propustiti. Strahovala sam kako će me ta obitelj prihvatiti. Mislila sam da će kao republikanci imati predrasude prema djevojci iz Jugoslavije. Ali prihvatili su me kao svoju - rekla je jednom prilikom Kolinda o svojem iskustvu u Los Alamosu. S tom obitelji i danas je u kontaktu, oni su zbog nje čak dolazili u Hrvatsku na ljetovanje.

Podsjetimo, bivša je predsjednica nedavno čestitala Hrvaticama i Hrvatima Dan državnosti uz fotografiju hrvatske zastave, a građanima je uputila najljepše želje. - S ponosom i dubokom zahvalnošću što smo svoji na svome, proslavimo danas Dan državnosti Republike Hrvatske! Prisjećamo se trenutaka kada smo prije 34 godine, 30. svibnja 1990., započeli put prema izgradnji suverene i demokratske države. Nikada nećemo zaboraviti hrabrost i odlučnost svih onih koji su se borili za našu slobodu i nezavisnost, ponosni na našu povijest i s vjerom u svjetlu budućnost naše domovine. Živjela Hrvatska! - napisala je bivša predsjednica Hrvatske.

VIDEO: Euroviziju su minute dijelile od neviđenog skandala, u javnost su isplivali detalji