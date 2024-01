Zlata Mück Sušec u Novu godinu je ušla s drastičnom promjenom frizure: Pun pogodak!

Emisiju "Dobro jutro, Hrvatska" jutros su vodili Zlata Mück Sušec i Ognjen Golubić i fotografije iz emisije objavljene su na službenoj Facebook stranici emisije i voditeljica je pokazala svoju novu frizuru. Uz dvije fotografije pisalo je: Dobro jutro! Naša Zlata Mück Sušec u novu je godinu ušla s novom frizurom! Što kažete? Ubrzo su se u komentarima javili brojni gledatelji i pohvalili novi izgled voditeljice.

- Lijepa je s novom frizurom, ali bila je lijepa i s dugom kosom. Narast će kosa! Dobro jutro! Frizura je super. Lijepa, šarmantna i izvrsna u poslu koji joj izuzetno leži-frizura pun pogodak. Ma tako slatka frizura! I ovo jutro,dobro vam Dobro jutro Hrvatska.

Zlata, preslatka frizura. frizura je odlična. Zlata super izgleda. Jutro! Lijepa uvijek ali sada još ljepša, pravo osvježenje. Odlična promjena. Lipooo, Zlata je jako draga i ugodna osoba. Dobro jutro. Lijepoj i dragoj osobi sve lijepo stoji. Zlata predivna. Dobro jutro super frizura. Zlata je predivna a frizura top. Zlata uvijek simpatična i lijepa, a sa ovom fantastičnom frizurom još mlađa i ljepša. Super lijepa žena i frizura. Zlata Mück Sušec je uvijek top, a ova frizura je pun pogodak! Sviđa mi se Zlatina frizura izgleda kao djevojčica. Zlata!!!!!! Frizura je fenomenalna. Lijepo vas je gledati i slušati. Zlati sve dobro stoji jer je draga i vesela. Predivna frizura kao i Zlata uvijek nasmijana i draga, pozdrav za jutarnji program. - oduševljeno su pohvalili gledatelji novu frizuru voditeljice. Sa Zlatom smo razgovarali prije nekoliko mjeseci u intervju u kojem nam je otkrila i koliko priprema je potrebno za "Dobro jutro, Hrvatsku" u kojoj je popis tema i gostiju zbilja šarolik.

- Priprema ovisi o tome što je tema razgovora i koji su nam sugovornici. Sad sam već sedam godina u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” pa sam se navikla na to i brže se pripremim nego na početku, iako i dalje ima tema koje su mi nepoznanica i moram se duže pripremati. Imamo i kolegije dan prije emisije na kojima razgovaramo o svim temama i na dodatna pitanja nam urednici odgovaraju i objašnjavaju sve, a onda se još i doma pripremam - ispričala nam je Zlata. Odgovorila nam je i na pitanje je li joj s godinama ustajanje rano zorom postalo bezbolno i dio navike?

- Ne! Kad sam tek došla, pitala sam i Meštra postane li to lakše s vremenom, a on je odmah ispalio: NE! i dodao da se ni on na to nije naviknuo. Zbilja je to tako, teško se naviknuti na to rano ustajanje. Jako sam ponosna na sebe jer nisam jutarnji tip i jedno vrijeme smo se šalili doma da se život grubo poigrao sa mnom jer sam u jednom periodu paralelno s “Dobro jutro, Hrvatska” i na radiju radila od sedam ujutro. Sad je malo lakše, jer se tri puta tjedno ustajem ujutro u pet, ali da je s godinama lakše i da se čovjek navikne na to - ne! Navikneš se samo na to da možeš funkcionirati - rekla nam je tada.

