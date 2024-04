Sjećate li je se? Mladu pjevačicu upoznali smo u ovom poznatom showu gdje je oduševila izvedbom

Pjevačicu Antoniju Doru Pleško (26) trenutno možemo pratiti u showu "Tvoje lice zvuči poznato" gdje oduševljava svojim transformacijama, a rijetki se sjećaju gdje i kada smo je imali priliku upoznati. Naime, Antonia Dora na sceni je prisutna od malih nogu. Pleško se domaćoj publici prvi put predstavila kao desetogodišnja djevojčica u showu "Supertalent" 2009. godine. Tada je svojim talentom očarala i žiri i publiku te je natjecanje završila u samom finalu, a nazivali su je malenom Lizom Minelli, splitskim čudom od djeteta te je čak dobila i ulogu u holivudskoj seriji.

Svojim početaka, sada se, prisjetila i ona i to na svojem Instagramu gdje je objavila fotografiju sa svojeg polufinalnog nastupa u "Supertalentu" kada je u žutoj haljinici izvela pjesmu "It's oh so quiet". - Ponosna na tebe svaki dan mala - napisala je Antonia uz fotografiju kojom je mnoge vratila u prošlost. "Mislim da nema tko te tada nije zapamtio! Kao da je jučer bilo", "Moja najdraža djevojčica u žutoj haljinici", "Predivna onda, a predivna i sada", "Tu se odmah vidjelo da si stvorena za velike stvari", pisali su joj pratitelji.

Antonia se u "Supertalent" vratila i 2017. godine, a iako je došla samo kao pratnja prijateljici Loreni Bućan, na kraju je i sama nastupila te je dobila zlatni gumb. Pobjeda u showu i tada joj je izbjegla za dlaku, no njezina je karijera nakon toga doživjela strelovit uspon. Nastupala je na popularnim domaćim festivalima, natjecala se i na Dori, izbacila nekoliko pjesama i spotova, a osim glazbom pozornost javnosti danas privlači i svojim izgledom. Prošle godine pokrenula je i vlastiti podcast u kojem prepričava situacije iz svoga života koje su dosad bile nepoznanica. Osim toga često objavljuje i na društveni mrežama gdje se bavi i influencanjem.

