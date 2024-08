Zbilja je teško pronaći nešto toliko besmisleno na našoj televiziji kao program Dome (a uz bok joj je i RTL2)

Emily u Parizu // Netflix - tri ruže



Kakvu su lekciju ovog ljeta streaming servisi očitali nacionalnim televizijama! Već dugo prevladava osjećaj da tradicionalna televizija kakvu poznajemo polako gubi trku s novim, modernim načinom konzumacije televizijskog sadržaja te da će morati nešto hitno mijenjati ukoliko koliko-toliko želi ostati u igri. I se televizije još uvijek oslanjaju na stare formule i krute programske sheme, streaming platforme svakodnevno mijenjaju način na koji publika konzumira sadržaj - pa gledaju što žele, kada žele, i koliko to žele. U svijetu binge-watchinga i potpune fleksibilnosti, nema mjesta za dosadne reprize i ljetne sheme pa je tako Netflix usred kolovoza krenuo s emitiranjem nove, dugoočekivane sezone popularne serije "Emily u Parizu". U redu, moramo biti realni i reći kako nije baš riječ o vrhuncu televizijske produkcije, ali serija je pitka, lagana i ljudi je vole. Definitivno je riječ o jednom od trenutno najpopularnijih naslova na Netflixu tako da bez da ulazimo u komentiranje same serije možemo reći da se radi o jednom od aduta ove streaming platforme i da ga je s razlogom Netflix odlučio odigrati baš sada. Uostalom, ovogodišnji je srpanj, pak, bio obilježen velikim povratkom HBO-ove "Zmajeve kuće" na platformi Max, što je još jedan od pokazatelja u kojem smjeru se kreću novi trendovi. Publika ne želi samo reprize, unatoč godišnjim odmorima, a možda je baš to postalo novo vrijeme za lansiranje novih epizoda. Postavlja se pitanje koliko će vremena trebati nacionalnom televizijama da to shvate i da prestanu pauzirati svoj rad na dva mjeseca pa pompozno najavljivati jesen.

Zaboravljeni slučaj // DOMA - četiri kaktusa



Sve dok se promjena ne dogodi, gledat ćemo "Zaboravljeni slučaj", a možda i dulje. Jer iako se serija prestala snimati prije gotovo 15 godina i iako su se sve epizode već višestruko izvrtjele na našim programima, Doma TV i dalje ne odustaje. Što je najgore, to uopće nije odraz dosadne ljetne sheme nego dosadnog programa općenito. Zbilja je teško pronaći nešto toliko besmisleno na našoj televiziji kao program Dome (a uz bok joj je i RTL2) koji su se usidrili s istim sadržajem već godinama i uzimaju mjesto i vrijeme nečem kvalitetnijem i zanimljivijem. I pritom doslovno bilo čemu. Ugodniji je bio onaj kamin s laganom vatricom koji se emitirao (ili se još uvijek emitira) u kasnim satima od svega što se na ovim "zabavnim" kanalima može pogledati.

Trilogija Hobbit // RTL - pet kaktusa



Zbilja je ironično, a bilo bi i smiješno (da nije tužno), kada se onda na televiziji pojavi nešto zanimljivo i hvalevrijedno pa se i to uspije zabrljati. RTL je, naime, ovih dana pompozno najavljivao emitiranje sva tri filma iz trilogije "Hobit". Filmovi koje je režirao Peter Jackson temelje se na istoimenom romanu J.R.R. Tolkiena i ne treba posebno naglašavati njihovu slavu. Tri su filma - "Neočekivano putovanje" (2012), "Smaugova pustoš" (2013) i "Bitka pet vojski" (2014) - uslijedila desetak godina nakon originalnog "Gospodara prstenova", a prate putovanje hobita Bilba Bagginsa. I obično bi to putovanje, kao i svaka druga avantura, trebalo imati svoj logični početak, sredinu i kraj, ali ne i na RTL-u. Ne, ne, ne... Jer bilo bi prejednostavno i premainstream emitirati prvi pa drugi pa treći dio trilogije. RTL je u u svom poznatom manevru zvan "Sam u kući" prvo jedan tjedan emitirao prvi film pa onda treći pa drugi. Jer ima li išta bolje nego pogledati veliko finale trilogije prije sredine. "Sam u kući" se barem emitira od kraja ka početku, a ovo je toliko šlampavo slaganje rasporeda koje bi se moglo riješiti desetsekundnim googlanjem pravog redoslijeda trilogije. Ovako "piši kući propalo"... No, tko zna, možda je emitiranje zbrda-zdola inovativna ideja (veoma loša) naše televizije u želji da se odmakne od klasičnom načinu emitiranja i približi ideji streaminga.



Zlatne ulice Mumbaija // HRT 1 - jedna ruža



Na HRT-u se pak počela emitirati trodijelna BBC-jeva dokumentarna serija "Zlatne ulice Mumbaija" koja je dosta neobičan odabir. Nije nezanimljiva, ali kulturološki ju je teško povezati s našim tržištem na bilo koji način s obzirom na to da prati živote indijskih milijunaša, milijardera i takozvanih bollygarha. Čak i uz kvalitetno snimanje i produkciju teško da će se baš pronaći dovoljno argumenata da se emitira na Prvom programu u subotu u prime timeu. Očito se i u ovom slučaju čeka jesen za "nešto bolje".

