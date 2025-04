Nakon petog izjednačenja pobjedu odnijela Stela Rade: 'Najviše sam uživala do sada, a ovo nisam očekivala!'

Osma epizoda glazbeno-plesnog spektakla 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je večer punu energije, iznenađenja i nezaboravnih nastupa, a natjecanje za pobjedu bilo je nikad napetije jer su po završetku ocjenjivanja čak tri kandidata imala izjednačen broj bodova. Na kraju, prevagnuli su glasovi žirija, pa je tako titula pobjednice po drugi put ove sezone pripala Steli Rade koja je u liku danske pjevačice MØ izvela globalni hit 'Lean On'. „Hvala svima! Svoju nagradu donirat ću udruzi ‘Ja sam 1 od 10’ za žene oboljele od endometrioze“, poručila je Stela čiju je izvedbu žiri počastio brojnim komplimentima. „Čega god se uhvatiš – radiš to briljantno, fantastično, pedantno, točno, maštovito, nevjerojatno... Čestitam ti i zahvaljujem“, pohvalio ju je Goran, a Minea se nadovezala komentarom: „S obzirom na to da si nas ovako hipnotizirala, meni nije ni čudo da smo svi malo raspojasani i da je svatko u svom filmu. Koreografija je bila fenomenalna, plesači oko tebe stvorili su poseban dojam i posebnu energiju. Plijenila si pažnju cijelo vrijeme – kod tebe je sve funkcioniralo u jednom zajedništvu. Nevjerojatno! Meni je tebe gušt gledati – stvarno, svaka ti čast.“ Mario Roth posebno je istaknuo Stelinu vokalnu tehniku poručivši: „Možda se ova pjesma čini laganom za izvođenje – ali nije. Radila si jednu vokalno vrlo zahtjevnu pjesmu i to onako kako ja i očekujem od jedne pjevačice tvog kalibra. Još jednom si pokazala kako sjajno vladaš tehnikama pjevanja. Bio sam oduševljen – obožavam te gledati, obožavam te slušati i uživam u tvom uživanju“, a Enis je zaokružio dojmove riječima: „Ti zaista vladaš scenom i dominiraš. Ovaj show ti itekako godi jer pokazuje i one tvoje vještine i talente koje u tvom glazbenom komforu možda ne bismo imali priliku vidjeti. Mislim da je ovo za tebe najbolji mogući potez u profesionalnoj karijeri – hvala ti!“ Po završetku emisije, Stela je podijelila svoje prve dojmove: „Na nastupu mi je bilo super – bio mi je dosta bezbrižan, trudila sam se uživati... I stvarno jesam! Najviše do sada. Iskreno, pobjedu nisam očekivala, nije mi bila ni na kraj pameti, tako da sam se stvarno iznenadila. Super je osjećaj, a komentarima žirija sam prezadovoljna – stvarno su me iznenadili u pozitivnom smislu. Rekli su mi lijepe riječi koje su mi velika motivacija za dalje.“

Osmu epizodu svojim je nastupom otvorio Devin Juraj koji je utjelovio Vesnu Pisarović i izveo pjesmu 'Jutro donosi kraj'. „Dat ću sve od sebe da me obožavate na nastupu!“, poručio je Devin prije izlaska na pozornicu, a Enis je nakon njegove točke priznao: „Devine, jako si talentiran – dižeš ljestvicu i ostalim kandidatima, a vjerojatno ih i motiviraš da i oni daju sve od sebe.“

U ulogu Robbija Williamsa s hitom 'Angels' uskočio je Igor Cukrov. „Nisam baš Robbie... uvijek može bolje“, skromno je rekao prije nastupa, no nakon izvedbe Mario ga je pohvalio riječima: „Igore, kao i uvijek – moćno, snažno, prodorno. Večeras sam čuo i Robbija i Igora, a kako je rekao moj dragi prijatelj Enis – bilo je bajkovito.“

Domagoj Nižić iznenadio je publiku kao Romina Power s pjesmom 'Il Ballo Del Qua Qua', i rasplesao studio. „Kao netko tko je učio talijanski u srednjoj školi i voli taj jezik, mislim da ni Talijani ovo ne mogu otpjevati sa stopostotnom sigurnošću“, našalio se prije nastupa. No Domagoj je usprkos jezičnoj barijeri oduševio nastupom za koji je dobio i neke neočekivane komplimente. „Postoje dvije osobe kojima dobro stoje balerinke – jedna je Audrey Hepburn, a druga si ti. Bio si fantastičan, donio si smijeh, zabavu... Hvala ti lijepa!“

Legendarni Tom Jones postala je Marcela Oroši s pjesmom 'It’s Not Unusual'. „Jako ga volim – ima posebnu karizmu i boju glasa koju nije lako skinuti. A ima i specifične pokrete... Tko god misli da večeras neće biti koreografije, vara se!“, nagovijestila je Marcela, a na nastupu je pokazala ne samo impresivne vokalne mogućnosti, nego i mrdanje kukovima. „Bome si me ostavila bez teksta. Tom Jones je specifičan vokal, a ti si uspjela ući u njegovu kožu i približiti mu se – to je stvarno velika stvar“, poručila je Minea.

U nezaboravnoj izvedbi 'Zašto praviš slona od mene', Mada Peršić oživjela je neponovljivog Dinu Dvornika i na pozornicu donijela njegove karakteristične plesne pokrete. „Problema neće biti – samo poneki izazov, ali spremna sam na sve“, rekla je prije nastupa, a Mario je s oduševljenjem zaključio: „Mado, Dino Dvornik nije lako biti – on je imao svoj jedinstveni personality, a ti si večeras dokazala da si sjajna glumica i bila si apsolutno na razini zadatka.“

Za sam kraj večeri, Meri Andraković oduševila je u ulozi prošlogodišnjeg finalista Tomislava ToMe Marića. Zajedno su izveli pjesmu 'Kriva procjena', a Meri je uz osmijeh priznala: „Najviše me smeta Tomina visina, ali bit će super – pripreme su bile borbene!“ Nakon moćnog dueta, Enis joj je pohvalno rekao: „Uspjela si nadmašiti ToMu – a to nije lako. Raditi njegovu novu pjesmu, u duetu s njim, vrlo je težak zadatak koji si ti zaista uspjela napraviti!“

