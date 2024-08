Bivša supruga Harisa Džinovića nakon razvoda se odselila iz Srbije, ovo je njezina nova adresa

Melina Džinović nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića vratila je svoje staro prezime Galić, a to nije bila jedina novost u njezinom životu u zadnjih nekoliko mjeseci otkako je ostavila supruga. Melina je navodno odselila iz Srbije i preselila se na Azurnu obalu, piše Blic i više od mjesec dana živi na novoj adresi.

"Vidjeli ste i sami da se razvodom od Harisa nije oglašavala. Žena je jednostavno ostavila sve iza sebe i krenula dalje. Ima planove za svoju budućnost, želi živjeti i uživati ​​u životu, veseli se svemu novom što joj ovaj novi početak donosi. Selidba nije mala stvar, ali se lako prilagodila" - kaže za “Blic” izvor blizak Melini. Dok je bila u braku s poznatim pjevačem govorila je kako joj ništa nije draže nego biti žena Harisa Džinovića.

"Ne znam zašto je to sporno? Žene se bune kad ih prozivaju za muževima. Prije svega, ja sam supruga velikog čovjeka u svakom smislu, ne samo u karijeri, i toliko sam ponosna da vam to ne mogu objasniti. Haris me zove Melša i ja se javljam na telefon sa: "Bok, ja sam Melša Harijeva", a s druge strane, to kako ćeš se zvati niti ruši niti stvara tvoj identitet", rekla je jednom Melina. Kada je javnost doznala za razvod ovog para pjevač se oglasio i na ovu temu rekao sljedeće:

"Ne znam zašto se digla tolika frka, to je običan proces, običan razvod. Stara je izreka "Muž koji vara posljednji sazna", nije to netko uzalud izmislio. Ne pitajte me ništa o razvodu, pitaj Melinu, nisam ja ostavio nju nego je ona ostavila mene, ona sve zna. Nisam spreman za novu ljubav, ne u principu". Dodao je tada i kako nije u kontaktu s bivšom suprugom s kojom ima dvoje djece.

"Nije lako razdoblje kada se sve ruši, ali nema veze. Glazba i moji nastupi velika su inspiracija i zaštita, pogotovo ako ljudi uživaju u tvojim pjesmama. Nisam se čuo s Melinom, ništa me ne zanima. Ono što te ne ubije ojača te. Iz jedne sam bitke izašao živ i zdrav, tu bitku nisam izgubio, to je motivacija za sve i za život", izjavio je Haris Džinović.

