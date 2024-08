Severinina odvjetnica: Tražila je dokumente i vratila se u Hrvatsku, nije se osjećala više sigurnom putovati u Srbiju

Jučer navečer pjevačica Severina Vučković bila je zadržana na graničnom prijelazu u Srbiji. Na granicu je došla oko 19.45 sati i dok su službenici na srbijanskoj strani pregledavali njezine dokumente, pitali su je i kada je posljednji put bila u Srbiji. Nakon toga zamolili su Severinu da sa svojim vozilom stane sa strane. Uzeli su joj dokumente i nakon toga satima je čekala u autu, kad joj je granični policajac rekao da dolazi inspektor iz republičkog MUP-a.

Ispitivali su je o Oluji, Srebrenici, Jasenovcu i pretresli su njezin automobil. O cijelom slučaju danas se oglasila i pjevačica i njezinu izjavu u cijelosti možete pročitati ovdje. Severinina odvjetnica Jasminka Biloš rekla nam je kako je o zadržavanju Severine na graničnom prijelazu Bajakovo obaviješteno naše Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

"O događaju jučerašnjeg dana na prijelazu Bajakovo, gdje je Severina zadržana više sati, izvijestili smo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Severina je zadržana više sati bez ikakvog obrazloženja na tom prijelazu, pretreseno je njezino osobno vozilo, ona osobno kao i njezin menadžer i njihove osobne stvari. Više sati je čekala dolazak dvaju republičkih inspektora Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije koji joj nisu rekli zašto smatraju nužnim s njom obaviti razgovor i ispitivanje. Nisu joj rekli da joj se stavlja na teret bilo kakav verbalni delikt kažnjiv po propisima Republike Srbije", rekla nam je Biloš i dodala:

"Ispitivali su je o njezinim izjavama i stavovima vezano uz Srebrenicu i genocid, što nije bilo nužno ispitivanje jer se radi o povijesnim činjenicama. Nadalje su je ispitivali o nekim njezinim drugim stavovima, što je ona smatrala zastrašivanjem i maltretiranjem i zatražila je povratak svojih osobnih dokumenata i povratak u Republiku Hrvatsku, a to joj je na kraju i omogućeno iako joj je rečeno da može nastaviti svoj put u Srbiju. Ona to nije željela, a otpao je i razlog zašto je krenula na taj put, a nije se ni osjećala više sigurnom putovati u Srbiju. Kako god mi to zadržavanje pravno definirali, ono je ipak bilo oduzimanje slobode na nekoliko sati jer se Severina nije mogla vratiti ni nastaviti svoj put i o svemu smo zbog toga izvijestili nadležno ministarstvo i očekujemo njihovu daljnju reakciju."