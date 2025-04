Mislav, Dragica i Nikolina druže se nakon 'Života na vagi': Evo kako ovi bivši kandidati danas izgledaju

RTL-ov reality show 'Život na vagi' tijekom osam sezona nije samo pomogao sudionicima u postizanju nevjerojatnih transformacija i poboljšanju kvalitete života, već je i stvorio čvrste prijateljske veze. Mislav Šepić, pobjednik sedme sezone, nedavno je podijelio trenutak druženja s Dragicom Ceković iz šeste sezone i Nikolinom Radušić iz osme sezone, nazivajući ih "ŽNV obitelj". Mislav redovito dijeli svoje aktivne životne navike na društvenim mrežama, a i Dragica i Nikolina nastavljaju s pozitivnim promjenama nakon završetka showa.

Foto: Instagram

Nikolina Radušić, koja je napustila natjecanje neposredno prije finala, osvojila je drugo mjesto među nefinalistima i nagradu od 7000 eura. Nakon showa, podijelila je svoje osjećaje: "Stvarno sam sretna, baš sam sretna. Razlog ove moje sreće je moja transformacija i to što sam si sredila glavu. To mi je bilo bitno, srediti svoju glavu jer sam došla u 'Život na vagi' i tužna i ljuta i baš u onako nekoj depresiji tako da mi je to bilo jako bitno. Znači više nego i skinuti kile. Naravno, htjela sam skinuti kile, ali glava je tu bit svega. Ja sam sad rekla ne da mi nitko ne može ništa. Znači, ja sam odlično. Sa svojih 40 godina se osjećam kao da imam 20."

Dragica, najstarija sudionica šeste sezone, nastavlja impresionirati svojim napretkom. Redovito objavljuje videozapise svojih treninga s utezima, nedavno demonstrirajući podizanje sto kilograma. Uz fizičku transformaciju, Dragica je osvježila i svoj izgled dodavanjem ružičaste boje u svoju kratku, sijedu kosu. Ušavši u show sa 123 kilograma, Dragica se prijavila nakon što je primijetila da joj višak kilograma stvara probleme. Na kraju showa težila je 116 kilograma, a od tada je nastavila s pozitivnim promjenama, usvajajući brojne zdrave navike.

Ranije je gostovala u RTL Direktu gdje je otkrila da je ukupno izgubila 43 kilograma te kako izgleda njezin život nakon showa. - Kuhala sam tako da žlica mora stajati uspravno od zaprške, sad ukućanima kuham isto, a sebi druga jela. Nema kruha, manje je tjestenine. Nakon vježbanja ja sam druga osoba - priznala je Dragica. Njezina prehrana se u potpunosti promijenila i sada je maslinovo ulje, koje prije nije voljela, jedan od glavnih sastojaka u njezinoj prehrani. - Sad obožavam maslinovo ulje. Jela sam prije odojka, grah, potom su bili i slatkiši, kolači, kobasice... Sad sam to zaboravila. Odredila sam da to neću. Odredila sam izazov mogu li bez svega toga par mjeseci i vidjela sam da mogu. - rekla je u razgovoru s Mojmirom Pastorčić.