Boris Rogoznica otkrio koja mu je najveća greška u braku s Doris Pinčić: 'To smo dogovorno radili'

Glazbenik Boris Rogoznica gostovao je u emisiji "Zdravlje na kvadrat", gdje je govorio o karijeri i zdravlju. Osvrbuo se i na brak s Doris Pinčić, ali i medije.

- Trauma koju pamtim iz nedavnog razdoblja vezana je za medije i medijsko silovanje i iživljavanje. Eto, ja sam bio, nažalost, u tom mlinu, tako da je to učinilo jednu veliku traumu. Dvije godine... Dvije godine sam bio potpuno silovan, izuven od te situacije i trebalo mi je dosta rada i truda na sebi da dođem u ovo stanje u kojem sam sada, kazao je Boris i dodao da mu je jako stalo do privatnog života.

- Ne trudim se skrivati to, nego se trudim čuvati. Tako bih rekao. Ne skrivam se ni pred kim i ni za što. Čuvam ono što najviše volim, to bi se moglo tako reći. Evo, recimo, jedna od najvećih grešaka koje sam prije radio, skupa sa svojom bivšom suprugom, dogovorno smo to radili, objavljivali smo djecu. Znači, mi smo svoju vlastitu djecu stavljali na pladanj, na prvi plan, radi nekog našeg interesa. Ne njihova! To jako puno ljudi danas radi. Znači, ti objavi tri slike na Instagramu, najviše će ti lajkova imati ona na kojoj je dijete, sto posto.

Najlakše se tako pohvaliti - ja sam super otac, ja sam super roditelj. Je li to tako, što stoji iza toga, to je nešto drugo. Donijeli smo odluku da to više nećemo raditi i to je jedna od najboljih stvari koje sam postigao, da uvidim koliko je ta pogreška bila velika. I svoju djecu štitim, jako sam puno s njima. To nitko ne vidi, to nitko ne mora znati, to je moja privatnost. I što je sama esencija stvari, ono što najviše voliš, to najviše čuvaj, nemoj to davati, objasnio je. Glazbenik je napomenuo i kako ga putovanja čine sretnim.

- Ja općenito u životu radim samo ono što me čini sretnim. Bavim se glazbom oduvijek jer me glazba usrećuje. Taj posao radim već 20 godina. Nasvirao sam se, kad bismo sjeli negdje i kad bih ti počeo pričati priče koje sam doživio u životu o tome gdje sam bio i što sam radio, ti bi se križao i lijevom i desnom. Sve sam to prošao i ni jednog jedinog dana nisam prokleo taj posao. To je poanta, jer ga istinski volim, kazao je.

