Vivien iz 'Ljubav je na selu' o Toniju i izbacivanju: 'Meni ne treba takvo poniženje'

U prošloj epizodi showa 'Ljubav je na selu' gledali smo kako Toni izbacuje Vivien. Toni i cure šetali su Vinkovcima, a Valentina i farmer međusobno su se hranili sladoledom. Antonela je i dalje smatrala da to među njima nije ljubav jer je prošlo premalo vremena. Toni je curama rekao kako se bliži prvo izbacivanje: „Kad ste došle, sve super... Drugi dan dobro, treći dan tenzije i problemi... Sam sebi sam rekao da je najbolje da vas sve tri pošaljem kući. Sve tri!“ „Mislim da je to Tonijeva istinska želja“, smatrala je Vivien, no farmer je ipak priznao da se samo šali.

Vivien mu je kazala da se već spakirala, a on je poručio da će ispoštovati njezinu želju. Antonela je priznala da joj je pao kamen sa srca što ona ne ide kući. „Toniju bih poručila da jako dobro procijeni svoje postupke prije nego što nešto ishitreno učini“, dodala je Vivien za kraj. „Nisam sretna, više bih voljela da je Vivien ostala“, kazala je Valentina.

Nakon cijele situacije oglasila se i izbačena Vivien. Izjavila je kako je očekivala da će ju Toni prvu izbaciti.

VEZANI ČLANCI:

- Očekivala sam takvu odluku da mene prvu izbaci. Jednostavno, ja ne želim nikada biti broj dva jer ako nisam broj jedan, zbogom, nema me, odoh. Meni ne treba takvo poniženje da nekome budem broj dva - komentirala je za RTL.hr.

Rekla je da je Toni sebi našao djevojku koja mu se sviđa, te da je to odmah pokazao.

- Toni je sebi našao djevojku koja mu se sviđa i to je odmah pokazao što je meni džentlmenski. Bilo bi baš patetično da je sa svima flertovao, ali on je odmah pokazao stav i zbližio se s Valentinom i ja ga podržavam.

GALERIJA Vruće fotke! Pogledajte kako se Lidija Bačić mijenjala tijekom godina i neka njena najseksi izdanja

Dodala je kako se Antonela zbližila s Tonijevim prijateljem jer je shvatila da nema šanse.

- Antonela se zbližila s njegovim prijateljem jer nema šanse kod Tonija pa se okrenula njegovom prijatelju, a Toni i Valentina su sretni jer im nije za vratom.

VIDEO Uhićen je Esmir iz 'Života na vagi', nanio je teške ozljede svom sugrađaninu koji je bio i u komi