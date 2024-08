VIDEO Ovako se obožavatelji Taylor Swift provode nakon otkazivanja koncerta u Beču

Glazbenica Taylor Swift ovog je vikenda u Beču trebala održati tri koncerta za koje je prodano više od 170.000 karata, a koncerti su odgođeni samo 24 sata prije nego je megapopularna pjevačica trebala izaći na pozornicu. Razlog otkazivanja koncerata jest opasnost od terorističkog napada. No, brojni obožavatelji koji su kupili karte ne mogu se zadovoljiti samo time što će im novac od ulaznica biti vraćen jer su već platili smještaj, a dio ih je i doputovao u Austriju. Obožavatelji koji su se već našli u austrijskoj prijestolnici, kao i oni koji su tek trebali putovati na razne su načine isticali svoje nezadovoljstvo i tugu ovim razvojem događaja.

Preko društvenih mreža, ali i uživo vjerni obožavatelji nisu mogli sakriti koliko su potreseni, ali i sretni što je policija sve zaustavila na vrijeme i što je spriječena tragedija. No, oni koji su već doputovali u Beč okupili su se na ulicama grada i tijekom cijele noći pjevali i družili se. Poznate pjesme ove pjevačice odzvanjale su, a obožavatelji su se družili kao na koncertima uz puno ljubavi i podrške, a snimke koje kruže društvenim mrežama oduševljavaju.

Podsjetimo, megapopularna glazbenica još se nije oglasila o cijelom razvoju događaja. No, njoj bliski suradnici medijima su otkrili kako se ona osjeća te kako je reagirala. Oni su za Mirror kazali da je Taylor shrvana ovim razvojem događaja. "Tužna je zbog obožavatelja koji su godinama čekali da je vide, ali pomisao na to što se moglo dogoditi da su koncerti bili meta terorističkog napada je užasna i ona nikada ne bi riskirala sigurnost svojih obožavatelja", kazali su te dodali da je sjećanje na koncert Ariane Grande u Manchesteru još uvijek vrlo živo, ali i da će se odužiti fanovima u Beču čim prije će to biti moguće.

Dodajmo i da je Taylor ranije naglašavala da se boji terorizma na svojoj turneji. U intervjuu za Elle je 2019. godine kazala kako se boji okupiti toliko puno štovatelja na jednom mjestu, a sve zbog bombaškog napada u Manchester Areni na koncertu Ariane Grande i pucnjave na koncertu u Las Vegasu.

- Bila sam potpuno prestravljena ići na turneju ovaj put jer nisam znala kako ćemo zaštititi tri milijuna fanova tijekom sedam mjeseci. Bila je uložena ogromna količina vremena za sve planove, troškova i truda da moji obožavatelji budu sigurni. Moj strah od nasilja se nastavio u mom privatnom životu. Sa sobom uvijek nosim gazu za ozljede od metka ili ubodne rane. Web stranice i tabloidi su počeli objavljivati svaku kućnu adresu koju sam ikad imala na internetu. Ima toliko uhoditelja koji pokušavaju provaliti u moju kuću i nekako sam se počela pripremati za loše stvari. Svaki se dan pokušavam podsjetiti da ima dobroga u svijetu, ljubavi kojoj sam svjedočila i vjeri koju imam u ljudskost. Moramo živjeti hrabro kako bi se osjećali živima, a to znači ne dopustiti našim strahovima da prevladaju - kazala je Swift tada.

Inače, Swift je trebala nastupiti tijekom tri večeri i pjevati za 170.000 ljudi. Trebala je nastupiti na stadionu Ernst Happel u četvrtak, petak i subotu.

U srijedu navečer organizator koncerta izdao je priopćenje o otkazivanju. "Zbog potvrde vladinih dužnosnika o planiranom terorističkom napadu na stadionu Ernst Happel, nemamo drugog izbora nego otkazati tri planirana nastupa zbog sigurnosti svih."

U srijedu ujutro u Ternitzu u Donjoj Austriji uhićen je 19-godišnjak zbog “konkretne sumnje u opasnost”. Opsežna operacija izvršne vlasti dovela je do evakuacije brojnih stanovnika. Postojala je velika sumnja da mladić, koji je prije samo nekoliko tjedana prisegnuo na vjernost terorističkoj organizaciji IS, čuva eksploziv ili barem eksplozivni materijal.

Nešto kasnije saznalo se za uhićenje druge osobe u vezi s planom s napadom u Beču. Prema navodima policije, dva mladića su se radikalizirala na internetu. Policija je tada najavila opsežne mjere osiguranja za koncerte Taylor Swift. Ali na kraju dana rizik je bio prevelik za organizatore.

