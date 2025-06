VIDEO Neda Parmać predstavlja pjesmu 'Netko bolji', u spotu se pojavljuje i njezina kći Adriana

Ova, naizgled ljubavna pjesma nastala je nakon razgovora s jednim kolegom nakon kojeg je Neda dobila inspiraciju za prve stihove, a kasnije se u pjesmi, prisjetila nekih životnih situacija i tako je nastala pjesma “Netko bolji”. „Ideja za spot je sinula nakon prvog preslušavanja demo snimke koju smo Elvis i ja napravili, a htjela sam da video nije ljubavna priča, već da prati neku unutarnju borbu svake osobe koja se trudi napokon zavoljeti samu sebe.“ – rekla je Neda Parmać. Za režiju, kameru i montažu se pobrinuo Dinko Čvorić – Doringo.

„Teško mi je u par riječi sažeti što je pjesnik htio reći, ali se nadam da ćete u tri minute čuti i vidjeti. Ove lijepe djevojke i djevojčice koje vidite u videu su lica oko kojih se sve dogovaralo jer sam upravo njih, i nikog drugog, htjela u videu. Moja draga Natali kao Neda u 20-im, moja kći Adrianica igra mene kao tinejđericu, a šećer na kraju, Ana, moja Mikrofončića igra malog Kiću. Dinko je savršeno naslikao ideju na čemu sam jako zahvalna!“ – rekla je Neda Parmać. Na ponovnu suradnju i veliko prijateljstvo s Nedom se osvrnuo i Elvis Sršen koji je napisao aranžman za ovu pjesmu:

„Neda me nazvala i rekla ima jednu odličnu ideju za pjesmu, moramo u studio što prije i da će mi ju odsvirati na klaviru. Rekla mi je da je malo drugačija od svega što je radila ranije i da ovaj put želi malo drugačiji aranžman. Pozvao sam ju u studio svog prijatelja Marka Marića, gitaristu i suradnika iz našeg novootvorenog “Purple Cloud Studija” . On je snimio sve električne gitare i bas gitaru, a ja sam snimio bubnjeve j klavijature. Aranžman smo svi skupa napravili isti dan i snimili glavninu pjesme. Drago mi je da je Neda bila oduševljena radom i brzinom kojom smo došli do željenog zvuka. Nakon toga smo nas dvoje u još dva sessiona samo malo ušminkali pjesmu jer smo skoro sve napravili prvi dan. Taj prvi dojam nam je bio odličan i nismo ništa puno mijenjali tako da sam imao lagan posao mixati i masterirati pjesmu. Moram reći da mi je uvijek gušt raditi s Nedom u studiju jer je ona tamo tako pozitivna i slijedi taj zvuk koji joj je u glavi od početne ideje pjesme. Tako i ja funkcioniram pa se valjda zato tako dobro i slažemo. Uz to smo iz istog kraja, obitelji su nam isprepletene od kad znam za sebe i za nju. Volim Nedu i parmache.“