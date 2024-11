VIDEO Donald Trump na pozornicu došao u pratnji supruge i djece, Melaniu držao za ruku

Supruga Melania i najmlađi sin Barron dopratili su novog-starog američkog predsjednika Donalda Trumpa na pozornicu na kojoj se svima okupljenima obratio pobjedničkim govorom. Bračni par Trump nije se suzdržavao javno pokazati emocije sreće zbog rezultata izbora. Donald i Melania prvo su se zagrlili i izljubili, a zatim i držeći se za ruke pozirali fotoreporterima. Sa njima je u prvom planu bio i 18-godišnji Barron, koji je ove godine prvi put dao glas na izborima. Naravno, svome ocu.

- Hvala vam svima, ovo je sjajno. Svi ste vi prijatelji, imamo tisuće prijatelja ovdje s nama. Ovo je pokret koji nikada nitko prije nije vidio. Ovo je najveći politički pokret svih vremena. Nikada u Americi nije postojao ovakav pokret. A sada će dostići novu razinu važnosti. Izliječit ćemo našu državu. Imamo državu koja treba pomoć. Popravit ćemo sve u Americi - započeo je Trump svoj govor pred oduševljenom ruljom, a uz novog predsjednika SAD-a na velikoj pozornici stajala je cijela obitelj. Pored spomenutih Melanie i Barrona, tu su bila i djeca iz prijašnjih brakova - Ivanka sa svojim suprugom, mlađa kći Tiffany te sinovi, najstariji Donald Jr. i Eric.

Podsjetimo, novi američki predsjednik iza sebe ima burnu ljubavnu povijest koja uključuje tri braka. Trump je sudbonosno 'da' izrekao nekoliko puta, a prvo je to učinio poduzetnici Ivani Trump 1977. godine. Njihov brak trajao je 23 godine, a zajedno su dobili troje djece: sinove Donalda Jr. i Erica te kćer Ivanku.

Donald Jr. na svijet im je stigao koncem 1977. godine, a dvojica Donalda jako su vezana. Sin je uključen i u očeve političke kampanje, no često je i središte kontroverzi zbog svojih nespretnih izjava. Donald Jr. ocu pomaže i u radu u njihovom poslovnom carstvu, a otac je petero djece. Naime, sa suprugom Vanessom, s kojom je u braku bio od 2005. do 2018. godine dobio je: Kai Madison, Donalda Johna III, Tristana Milosa, Spencera Fredericka i Chloe Sophiju. Nakon razvoda Donald Jr. započeo je vezu s Kimberly Guilfoyle koja je dugogodišnja prijateljica obitelji. Njih dvoje su se navodno zaručili 31. prosinca 2020., iako su vijesti o zarukama objavljene tek u siječnju 2022. godine.

Ivana i Donald nakon sina dobili su kćer. Radi se o Ivanki koja se rodila 1981. godine te slovi kao očeva mezimica. Naime, Ivanka je dobro poznata javnosti i to zbog svoje funkcije državne savjetnice tijekom mandata svog oca. Donald je u njoj vidio svoju političku nasljednicu, no Ivanki se nije svidio taj put. Nakon mandata povukla se iz politike i posvetila privatnom životu. Sa suprugom Jaredom Kushnerom u braku je od 2009. godine te zajedno imaju troje djece: Arabellu Rose, Josepha Fredericka i Theodora Jamesa.

Inače, Ivanka je u javnosti predstavljala kao odvjetnica za ženska prava, a osim toga je i poduzetnica i te vlasnica modne linije, te je bila uključena i u obiteljski biznis, Trump Organization. Zanimljivo je i da je poznata je po svojoj ulozi u reality showu 'The Apprentice', kojeg je vodio njezin otac, a nakon udaje odlučila je promijeniti vjeru i postala židovka.

Ivana Trump, koja je preminula 2022. godine, tijekom braka s Donaldom rodila je još jednog sina. Eric Trump na svijet je došao 1984. godine, a od malih nogu otac ga je pripremao za preuzimanje njegovog poslovnog carstva. Osim toga, aktivan je bio i u očevoj kampanji, no njegovo se pojavljivanje u javnosti u zadnje vrijeme smanjilo.

Drugi brak 45. američki predsjednik imao je s glumicom Marlom Maple, a trajao je od 1993. godine do 1999. Zajedno su dobili kćer Tiffany 1993. godine. Za razliku od svoje polubraće i polusestre, odrasla je daleko od očiju javnosti te stekla diplomu iz sociologije na Sveučilištu Pennsylvania. Nakon toga, pohađala je pravni fakultet na Georgetown University, gdje je diplomirala 2020. godine. Tiffany je javnosti postala zanimljiva tijekom predsjedničkih kampanja svog oca 2016. i 2020. godine, gdje je povremeno sudjelovala na javnim događajima i u kampanjama. Iako manje politički aktivna od svoje starije braće i sestara, povremeno je izražavala podršku svom ocu na društvenim mrežama. U jednom trenutku, pokušala je izgraditi karijeru u glazbi, izdavši singl 'Like a Bird' 2011. godine. Iako pjesma nije postigla značajan uspjeh, pokazala je njenu strast prema umjetnosti i zabavi. U studenom 2022. udala se za poduzetnika Michaela Boulosa.

Posljednja Trumpova ljubav jest Melanija s kojom je u braku od 2005. godine, a zajedno imaju sina Barrona koji je rođen 2006. godine te je ispisao povijest time što je postao prvo dijete koje je živjelo u Bijeloj kući od vremena Kennedyjeve administracije. U raskošnoj rezidenciji imao je cijeli kat samo za sebe. Za vrijeme Trumpove predsjedničke kampanje i mandata, Barron je uglavnom bio zaštićen od očiju javnosti, s obzirom na njegovu mladost i potrebu za normalnim djetinjstvom. Mediji su ga povremeno fotografirali, ali njegovi roditelji su nastojali minimizirati njegovu izloženost javnosti.

