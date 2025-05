Slavni glumac i komičar: Na računu je imao milijune, a preminuo je u stanu okružen prljavim tanjurima i neredom

Nekada jedan od najomiljenijih britanskih zabavljača, Benny Hill izgradio je uspješnu televizijsku karijeru koja je trajala desetljećima i zahvaljujući svom neosporivom talentu i međunarodnoj slavi, ovaj poznati komičar stekao je golemo bogatstvo iako kritičari nisu uvijek bili skloni njegovom vulgarnom humoru. Umro je iznenada, od srčanog udara u travnju 1992. godine, u 68. godini života. Hill je prije smrti pred novinarima smišljao šale o svojim problemima sa srcem, zbog kojih je dva puta prebačen u bolnicu, te govorio da mu liječnici nisu prepisali nikakav lijek, osim "da bude što dalje od ljepotica". Iza sebe je ostavio golemo bogatstvo, koje je završilo u rukama rodbine s kojom godinama nije imao nikakav kontakt. Iako je bio velika zvijezda, Benny Hill živio je iznimno skromno. Nije posjedovao automobil, putovao je javnim prijevozom, nosio istrošenu odjeću i zakrpane cipele, a hranu je kupovao isključivo na sniženjima. Umro je sam u svom stanu, gdje ga je tek dva dana nakon smrti pronašao njegov prijatelj i producent. Okružen prljavim tanjurima, neredom i gomilom neiskorištenih čekova, Hill je završio svoj život daleko od svjetla reflektora.

Hill je svoju oporuku napisao davne 1961. godine, ostavivši imanje roditeljima Alfredu i Helen, bratu Leonardu i sestri Diani. Međutim, do trenutka njegove smrti, svi su oni već bili pokojni. Kasnije je navodno napravio izmjene u oporuci, u kojoj je dio novca namijenio prijateljima i kolegama. No, taj dokument nije bio sastavljen u skladu sa zakonom, pa ga sud nije priznao, što je izazvalo ogorčenje i raskol među njegovim najbližima. Sue Upton, koja je od 1977. do 1989. bila dio njegove emisije "The Benny Hill Show" bila je jedna od njegovih najbližih prijateljica. Za MailOnline izjavila je kako Hill nije imao blizak odnos s obitelji koja ga je nadživjela.

„Benny nikada nije viđao svoju obitelj, nije im bio blizak. Ljudi s kojima je radio, mi smo bili njegova prava obitelj. Znao mi je reći: 'Ne brini za novac, u mojoj si oporuci.' Osjećala sam se neugodno, jer je to delikatna tema. No Benny je bio užasan kad je riječ o papirologiji – čekove bi ostavljao na kaminu jer mu novac nije bio važan“, prisjetila se Apton. U ostavinskoj raspravi zaključeno je da njegov neformalni popis nasljednika nije mogao biti priznat kao pravovaljan dokument. Cjelokupno bogatstvo podijeljeno je između sedmero rođaka s kojima nije održavao kontakt.

VIDEO Večernjakova ruža: Lekcija iz red carpet kulture odijevanja