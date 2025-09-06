Naši Portali
TENA NEMET BRANKOV:

'Uživala sam u cjenkanju i razgovoru s prodavačima; savjetujem pristup s osmijehom i malo strpljenja'

Foto: Privatni album
VL
Autor
Tamara Janušić
06.09.2025.
u 21:00

Kad je Tena Nemet Brankov prvi put stupila na marokansko tlo, dočekao ju je nalet osjetila koji je teško zaboraviti.

Glumica Tena Nemet Brankov, koju ćemo uskoro ponovno gledati u seriji "Sjene prošlosti" na RTL-u, sudjelovala je na Dubrovačkim ljetnim igrama, a usprkos tome što je zatrpana poslovnim obavezama, uspjela je pronaći vrijeme da s nama porazgovara o svom putovanju u Maroko.

Kad je Tena Nemet Brankov prvi put stupila na marokansko tlo, dočekao ju je nalet osjetila koji je teško zaboraviti. - Prvi dojam bio je snažan i višeslojan - mirisi začina i mente, intenzivne boje tkanina i stalni žamor medina - prisjeća se glumica. - Pomislila sam da je to mjesto na kojem se ne smije žuriti, zahtijeva da ga se doživi polako, korak po korak. Njezino dvotjedno putovanje bilo je podijeljeno između Maroka i Kanarskih otoka.

- Putovanje je trajalo dva tjedna, podijeljeno između Maroka i Kanarskih otoka. U Maroku smo proveli nekoliko intenzivnih dana posvećenih istraživanju gradova, lokalnih običaja i pustinje. Od svih gradova koje je posjetila, Fes joj je ostao najdublje urezan u sjećanje. - Stara medina djeluje kao prostor u kojem je vrijeme stalo. Njegove uske uličice, tradicionalne radionice i osjećaj autentičnosti stvaraju dojmljivu, gotovo teatralnu kulisu - opisuje Tena s oduševljenjem u glasu.

Marokanska kuhinja ostavila je snažan dojam na glumicu. - Marokanska kuhinja je slojevita, aromatična i gostoljubiva - kuha se sporije, dijeli se u krugu. Posebno me oduševio tagine s lokalnim začinima i svježe pečeni kruh, harira me je grijala nakon dugih šetnji i bila je pravi comfort food.

Najviše ju je impresionirao marokanski pristup gostima. - Najviše me dirnulo gostoprimstvo i ritual zajedničkog čaja: način na koji ljudi pozivaju goste u svoj prostor, dijele hranu i vode razgovor jasno pokazuje da su zajedništvo i toplina temelj njihove kulture. Susreti s lokalcima bili su uvijek iskreni i srdačni. - Često smo bili pozvani na razgovor ili obrok. Većina domaćina pokazivala je znatiželju i želju da doživimo zemlju na najbolji mogući način - priča Tena.

Podijelila je i što je kupila na ovom putovanju kao suvenir. - Posebno mi je draga kožna jakna iz Fesa i mala kutija mješavine začina - svaki put kad ju otvorim, vratim se mirisima i detaljima putovanja. Najsnažniji dojam ostavio joj je izlazak sunca na dinama Merzouge. - Tišina i promjene boja su nenadmašne - kaže. Za one koji prvi put posjećuju Maroko, preporučuje Jemaa el-Fna u Marakešu jer je to srce grada i mjesto gdje se najbolje osjeti njegova energija.

- Najsnažniji dojam ostavio je izlazak sunca na dinama Merzouge - tišina i promjene boja su nenadmašne. Za prvi posjet definitivno preporučujem Jemaa el-Fna u Marrakeshu, jer je to srce grada i mjesto gdje se najbolje osjeti njegova energija. Ritual posluživanja čaja bio joj je od početka blizak. - Slatkoća, način točenja iz visine i zajednički trenutak pretvorili su ga u mali dnevni obred kojemu sam se brzo priviknula. 

Opisala je i jedan doživljaj koji je za nju bio transformativan. - Dvodnevni prelazak pustinje i noć pod otvorenim nebom bili su iznimno emotivan i transformativan doživljaj, zvjezdano nebo, mirisi i tišina. Marokanske tržnice opisuje kao savršeni kaos obilja boja, mirisa i zvukova.

- Uživala sam u cjenkanju i razgovoru s prodavačima; savjetujem pristup s osmijehom i malo strpljenja - savjetuje. 

Tena bira mjesta koja balansiraju kulturu, prirodu i gastronomiju. - Volim destinacije koje imaju priču i mogućnost spontanih susreta. Važni su mi i sigurnost te logistička izvedivost puta. Iako je Maroko ostavio snažan dojam, putovanje u Jordan ima posebno mjesto u njezinu srcu. - U Jordan sam 2023. godine otputovala sama i doživjela spiritualno buđenje - otkriva. Prije svakog puta ima poseban ritual - slaganje playliste koji joj pomaže da se mentalno pripremi za avanturu koja slijedi.

Kad stigne na novo odredište, ima svoju rutinu: - Najprije prošetam bez striktnog plana, popijem čaj u lokalnom kafiću, a zatim se povučem u miran kutak da procesuiram dojmove, kombiniram istraživanje i tišinu. Neočekivani nestanak struje na povratku bio je izazov, ali umjesto panike prihvatili su situaciju kao dio avanture. - Improvizirali smo i povezali se s drugim putnicima, što je put učinilo posebnim. Na listi želja nalazi se Japan koji je fascinira skladom tradicije i suvremenosti, pažnjom prema detalju i kulturnom estetikom. A kao nepresušan izvor inspiracije, uvijek se rado vraća u Pariz.

Nemet Brankov, podsjetimo, glumi u mnogima omiljenoj seriji. - Inspektorica Darija više ne skriva emocije, to je sve što mogu poručiti gledateljima. Ostalo ću ih pustiti da otkriju sami ove jeseni u novoj sezoni "Sjena prošlosti!" Trenutačno se nalazi u Dubrovniku gdje glumi u predstavi "Galeb" A.P. Čehova u režiji Janusza Kice, a najesen je čekaju obaveze u matičnom kazalištu Gavella.

