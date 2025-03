Uz premijeru dokumentarca "Becoming Led Zeppelin" obilježava se i 50 godina njihova najboljeg albuma

Početkom veljače domaća je kino publika bila među onima u svijetu koja je u iMAX kinima mogli pogledati dokumentarac "Becoming Led Zeppelin" o prvim godinama rada jedne od najvećih rock grupa povijesti rocka. Iako se prikazivao samo jedan dan, postigao je nove rekorde gledanosti glazbenih dokumentaraca, a rekordi su i nekada i danas bili česti u slučaju Zeppelina. "Becoming Led Zeppelin" trebao bi u svibnju stići na Netflix i ne treba sumnjati da će i tamo postići dojmljive rezultate, jer iako su prestali s radom 1980. nakon iznenadne smrti bubnjara Johna Bonhama, Zeppelini su i danas među najdohodovnijim imenima popularne glazbe, Naravno, poradi pjesama i albuma koje su ostavili iza sebe u samo 12 godina rada.

Pitanje je hoće li se dokumentaristička serija nastaviti i dalje - "Becoming Led Zeppelin" bavi se samo 1968. i 1969. godinom i razdobljem početka profesionalnog sviranja članova grupe u šezdesetima - jer su upravo u sedamdesetim godinama Led Zeppelin postali najveći rock bend na planetu, barem što se tiče zarada i popularnosti, prestigavši kao svježe ime čak i starije prijatelje i konkurente iz Rolling Stonesa i The Who. A jedan od ključnih priloga mitologiji bio je dvostruki studijski album "Physical Graffiti".

Objavljen prije 50 godina početkom 1975. "Physical Graffiti" bio je i prvo izdanje njihove vlastite diskografske etikete Swan Song. Raskošna ploča zapakirana u raskošan omot sa elaboriranom "zgradom" - nalazi se na St. Marks Placeu u New Yorku - s pomičnim prozorima i "pogledom" u sobe, pružila je do tada najširi pogled u žanrovsko bogatstvo i kreativnost Led Zeppelina. Slikovita naslovnica dizajnera Petera Corristona posebnost je imala u činjenici da se omot mogao "rastvoriti" poput 3D efekta, dajući dodatnu dimenziju koja je pratila tematsku širinu albuma. Nije pretjeran reći da su Zeppelini tada bili na "krovu svijeta" rocka sedamdesetih, scene u kojoj su superzvijezde i ekscesni životni stil odnosili pobjedu nad nekadašnjim rockom šezdesetih, sve do skorašnjem dolaska punka i novog vala.

No, blazirani životni stil velikih zvijezda imao je tada podlogu u sjajnoj glazbi, pa se "Physical Graffiti" opravdano smatra jednim od vrhunaca ne samo karijere Zeppelina, nego i rock scene sredine sedamdesetih. Upravo taj album presudno je utjecao na čitavu generaciju budućih heavy metal zvijezda koje su, kao klinci, na njemu čuli sve što je trebalo za modernizaciju nekad jednostavnog hard-rock žanra. Zanimljivo, ali 1974. godine snimili su samo osam novih pjesama i pridodali im sedam starijih snimaka koje nisu ušle na prethodne albume "Led Zepelin IV" i "Houses of the Holy". "Rezovi" se nisu osjetili, a Zeppelini su se pojavili s dvostrukim albumom koji je temeljito istaknuo brojne mogućnosti grupe u naponu snage i bio u rangu prethodnih dvostrukih ploča konkurencije.

Nakon što su završili sa prethodnim projektima, snimanje je počelo u svibnju 1974. godine, ali zbog drugih obaveza trajalo je duže nego što se planiralo. Te 1974. članovi grupe snimali su i igrane dijelove za svoj koncertni film "The Song Remains the Same" snimljen u newyorškom Madison Square Gardenu koji će se pojaviti 1976. Kao jedan od prvih filmova rock zvijezda u redovitoj kino distribuciji bio je još jedan znak koliko su Zeppelini sredinom sedamdesetih dominirali (multi)medijskim prostorom, a da i spominjemo "dominaciju u zraku", koju su držali vlastitim privatnim avionom "Starship" i njime putovali s koncerta na koncert, u vrijeme kad to baš i nije bilo uobičajeno prijevozno sredstvo na rock sceni.

Za sastav koji je krenuo krajem 1968. Led Zeppelin su u kratkom vremenu po zaradama i obljubljenosti poklonika prestigli puno "jače" konkurente poput Rolling Stonesa, The Who, i skupa sa Pink Floyd, Genesisima i ostalima iz svoje generacije preuzeli mjesta na popisu novih "rock božanstava" koja su ujedno snimala izvrsne ploče. Već 1973. Led Zeppelin su na koncertu u Tampi na Floridi srušili stari rekord prodaje ulaznica na jednom koncertu, koji su od 1966. držali Beatlesi. Spram njihovih 55 tisuća ljudi na newyorškom stadionu Shea, Zeppelini su za stadionski nastup prodali 57 tisuća ulaznica i zaradili tada vrtoglavih 309 tisuća dolara. Upravo 1973. Led Zeppelin postali su najveći rock bend na planeti kojeg je i Elvis Presley zvao u audijenciju u lasvegaškom hotelu gdje je nastupao, kako bi upoznao ljude čije se ploče i ulaznice za koncerte prodaju brže od njegovih.

Pedeset godina nakon što je nastao "Physical Graffiti", popudbina Jimmyja Pagea, Roberta Planta, Johna Bonhama i Johna Paula Jonesa još uvijek izaziva ogromno zanimanje i prodaje se u ogromnim količinama putem stalnih reizdanja, iako se radi o grupi koja već dugih 45 godina nije snimila ništa novoga.

Masivnim zvukom i popratnom promocijom album "Physical Graffiti" postao je omiljeno štivo masovne publike početkom 1975., a na pet londonskih koncerata u svibnju te godine u dvorani Earl's Court došlo je više od 120 tisuća posjetilaca. Upravo s tih nastupa uzeti su dijelovi za retrospektivnu dvostruku DVD kolekciju objavljenu 2003., jedini proizvod na kojem možete (službeno) vidjeti Led Zeppelin na sceni u razdobljima između 1969. i 1979. godine.

Iako se još 1973. na albumu "Houses of the Holy" izgubila početna hard rock jednostavnost i smanjila blues inspiracija, na red je došla detaljna Pageova sklonost kompleksnijim harmonijskim strukturama u pjesmama poput "The Rain Song", "The Song Remains the Same" ili "No Quater", kojima su suptilnije orkestracije gitara Jimmyja Pagea i melotron Johna Paula Jonesa odveli grupu prema drugačijem zvuku. Sve to proizvelo je neke od najkompleksnijih novih pjesama Zeppelina, a i na albumu "Physical Graffiti" nastavili su tim smjerom u klasicima poput "Kashmir", "In The Light" i "Ten Years Gone" koji su bili najvažniji dio ploče i pokazatelj novog smjera kojim su se kretali.

"Physical Graffiti" kao šesti i najzreliji studijski album grupe smatra se jednim od njihovih najvažnijih djela, svojevrsnu kulminaciju kreativnosti u sredini sedamdesetih. Bogatstvom žanrova, od hard rocka i bluesa do natruha funka, soula, simfo-rocka i etno utjecaja, ponudio je raznoliku, ali koherentnu glazbenu paletu. Jedan od ključnih razloga zbog kojeg "Physical Graffiti" ima toliko različit zvuk u pojedinim pjesmama, uz to što su neke snimljene u ranijim vremenskim razdobljima, bila je i činjenica da je album zabilježen u više različitih studija, uključujući i tada često korištenu kuću Micka Jaggera Headley Grange gdje su doveli pokretni studio Rolling Stonesa.

"Physical Graffiti" bio je eklektičan projekt koji je spajao razne utjecaje, eksperimente s različitim stilovima i pristupima studijskom snimanju koje je vodio Jimmy Page, ionako poznat kao studijski vizionar zvuka. S koje ga god strane promatrali, od sjajnih gitarističkih rifova, Banhamovog potmulog bubnja do orkestracija klavijaturista Johna Paula Jonesa, zvučna dinamiku benda došla je do najjačeg izražaja do tada. Od epskih balada, preko jedinog blues epa "In My Time of Dying", mješavine akustičnih folk minijatura i harmonijski kompleksnijih višeminutnih etapa, album je donio gotovo filmsku produkciju sa izraženim orkestralnim elementima i složenim aranžmanima kao ogledan primjer Pageove sposobnosti pomicanja granica izražajnosti Zeppelina.

Pjesme su se bavile širokim spektrom tema, a dominantne su bile teme gubitka, osobnih borbi i misterioznih iskustava spasenja kroz duhovne i religijske prizvuke, dok je stožerni "Kashmir" donio pogled na putovanje i duhovnu potragu, s naglaskom na egzotične, mistične elemente. Iako su Plantovi tekstovi često bili apstraktni i mogli biti interpretirani na različite načine, dijelili su ton introspekcije, potrage za smislom i refleksije o svijetu i vlastitim iskustvima.

Osim što je stekao priznanje kritičara koji tada baš i nisu bili naklonjeni Zeppelinima, "Physical Graffiti" bio je i komercijalno uspješan, dospjevši na prva mjesto na ljestvicama u SAD-u, Velikoj Britaniji i mnogim drugim državama, pa je prodan u milijunskim nakladama. Zbog raznovrsnosti i inovativnosti, album je bio preteča i predložak mnogih kasnijih pokušaja na rock sceni, a i danas se često navodi kao vrhunac karijere Led Zeppelina kojim su uspjeli zadržati prepoznatljivost, ali istovremeno istraživati i proširivati granice zvuka grupe.

