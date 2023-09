Uspješan zagrebački direktor snimio svoj prvi trap singl, a za sve je 'kriv' naš poznati glazbenik

Hrvatska trap-scena ovih je dana postala bogatija za još jedno ime. Na scenu je stigao Kobra, a iza tog umjetničkog imena krije se nekad perspektivni tenisač Emir Aliti (32), koji je javnosti otprije poznat i po svojoj funkciji direktora teniskog turnira Zagreb Ladies Open. Na nagovor svojeg menadžera Gorana Beloševića, inače člana grupe Pravila igre, snimio je pjesmu "Sahara", koju zajedničkim snagama potpisuju Sonja i Miro Buljan. Pjesma koja je već osvojila poklonike ovog žanra ovih je dana dobila i svoj videospot, koji produkcijski nimalo ne zaostaje za radovima velikih trap-zvijezda. Tko je Kobra, zašto je odustao od teniske karijere i zašto je tek u tridesetima odlučio pronaći svoje mjesto na glazbenoj sceni, doznali smo u ugodnom razgovoru s novom uzdanicom trapa.

Nedavno je svjetlo dana ugledao vaš prvi singl "Sahara". Kakve su prve reakcije, jeste li se susreli i s pokojom kritikom?

Prve su reakcije i više nego pozitivne. Dosta ljudi poslušalo je pjesmu i prije izlaska spota pa je on samo pojačao dojam pjesme. Za sada nema negativnih komentara i kritika, što mi je izuzetno drago.

Iza pjesme stoje provjereni autori Sonja i Miro Buljan. Kako ste svoje povjerenje odlučili povjeriti njima? Kako birate suradnike?

Bračni par Buljan upoznao sam preko svog prijatelja i menadžera Gorana Beloševića. On me spojio s njima te praktički pokrenuo sve od nule. Već na prvom upoznavanju i snimanju u studiju odlično smo se složili i velika mi je čast da takvi legendarni autori stoje iza cijele Kobra produkcije.

Glazbenu karijeru odlučili ste graditi pod umjetničkim imenom Kobra. Zašto baš Kobra? Što stoji iza tog imena?

Kobra je nastala prije 3-4 godine kad je jedan od mojih najboljih prijatelja opisivao način na koji se ja izražavam preko glazbe pa je od tog trenutka moj nadimak postao Kobra i ostao kao umjetničko ime.

Pjesmu prati i pripadajući videospot koji nimalo ne zaostaje za spotovima velikih trap-zvijezda regionalne scene. Tko je zaslužan za spot i jeste li prvotnu ideju uspjeli pretočiti u spot baš onako kako ste htjeli?

Za spot je zaslužan Dario Lepoglavec. Moj menadžer Goran s njim je surađivao na raznim projektima grupe Pravila igre pa mi ga je on preporučio. Jako sam zadovoljan rezultatom, a prepustio sam se njima od početka, da osmisle cijeli spot, i mislim da su napravili sjajan posao.

Foto: Dario Lepoglavec

Na scenu ulazite u tridesetima, mnogi će reći pomalo kasno... Što vas je motiviralo da se tek sada okušate? Prije niste imali glazbenih ambicija?

Oduvijek sam bio sklon nastupima u društvu, i to uglavnom rap i hip hop pjesama stranih izvođača, ali nikad nisam razmišljao o karijeri u glazbi. Nakon što su me Goran Belošević i Miro Buljan pozvali u studio da snimimo prvu demo pjesmu, vidjeli smo da bi to moglo imati potencijala pa smo se upustili u ovu avanturu.

Vučete li glazbeni gen iz obitelji? Bavi li se netko od vaših bližnjih glazbom?

U obitelji nitko nije u glazbi ni u glazbenom svijetu, ali uvijek netko mora biti prvi. (smijeh)

Što osobno najradije slušate?

Najdraža vrsta glazbe mi je rap i hip hop, pretežito američki stil tipa Drake, Lil Wayne, Chris Brown i slični, ali volim slušati sve pa tako mogu reći i da sam fan Linkin Parka, Relje, Jale Brata ili Bube Corellija. Nemam poseban žanr koji volim. Ako mi je pjesma dobra, slušam je.

U medijima ste bili već i prije, no sasvim drugim povodom. Direktor ste ženskog teniskog turnira Ladies Open. Kako je počela vaša priča s tenisom i zašto ste odustali od igračke karijere u kojoj ste bili poprilično uspješni?

Zagreb Ladies Open profesionalni je ženski teniski turnir koji postoji već 15 godina. Prvi direktor i osnivač turnira bio je moj otac, a ja sam tu ulogu preuzeo prije četiri godine. Teniska karijera bila je obećavajuća, no s 18 godina odlučio sam se prebaciti u poslovne vode i otvorio svoju prvu tvrtku pa je tenis, nažalost, pao u drugi plan. Dandanas ga igram povremeno, ali nije mi žao što sam odabrao drugi životni put.

Foto: Petar Krajačić Vilović

Ako se ne varam, upravo vas je tenis spojio s prijateljem i današnjim menadžerom Goranom Beloševićem, koji vas je i potaknuo da se odvažite krenuti u glazbene vode.

Gorana poznajem praktički cijeli život preko tenisa, ali to je jedno veliko prijateljstvo koje se nastavilo i nakon prestanka profesionalnog tenisa i s njegove i s moje strane. On je taj koji je prvi osmislio cijelu priču i potencirao da se napravi cijela "Kobra" priča. Na tome sam mu doista zahvalan.

Čime se trenutačno bavite osim glazbom?

Glazba je zasad samo hobi, a trenutačno imam tvrtku za organiziranje sportskih i ostalih evenata te pružamo marketinške usluge za nekoliko velikih klijenata, a tu je i organizacija jedinih profesionalnih teniskih turnira u gradu Zagrebu ITF Zagreb Ladies Open i ATP Zagreb Open.

Nedavno je otvoren i natječaj za Doru 2024. Kakav je vaš stav o hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije i razmatrate li mogućnost da se publici predstavite i na velikoj pozornici u Opatiji?

Iskreno, nisam detaljno pratio izbore za pjesmu Eurovizije, a što se tiče predstavljanja u Opatiji, mislim da je malo prerano da se o takvim stvarima razmišlja s naše strane, ali u nekoj skoroj budućnosti nije isključeno.

