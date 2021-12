Uskoro odluka o novoj Miss Universe! Naša Ora Ivanišević oduševila u "goloj" haljini Matije Vuice

Hrvatska Miss Universe Ora Ivanišević (20) na svom je Instagram profilu podijelila fotografije iz Izraela gdje se danas održava finale izbora za Miss Universe svijeta. Tamnokosa ljepotica u Izrael je doputovala prije desetak dana i vjeruje kako se odlično pripremila za nastup pred žirijem:

-Od toliko sreće i uzbuđenja uopće nisam osjećala živce i nervozu, i mislim da nećete pronaći fotografiju na kojoj se ne smijem od uha do uha. Ovo je jedno od najboljih i najljepših iskustava u mom životu, jedva čekam finalnu večer da se svi moji snovi napokon ostvare., poručila je lijepa Ora te odala u čemu se predstavila:

- Sve je spremno i jako sam uzbuđena što ću na svjetskoj pozornici prošetati u haljinama hrvatskih dizajnera. Večernju haljinu za natjecanje kreirala je Matija Vuica, a nacionalni kostim koji predstavlja prelijepo Jadransko more i naše Elafite kreirala je Džemila Dilberović iz Dubrovnika., kazala je.





Inače, sredinom srpnja, kada je stigla u Smaragdnu dvoranu zagrebačke Esplanade na finalni izbor za Miss Universe Hrvatske, nije ni sanjala da će za malo više od četiri mjeseca putovati u Izrael na 70. svjetski izbor za Miss Universe. Studentica managementa u turizmu Ora Antonia Ivanišević 28. studenog stigla je u Jeruzalem, a svaki dan ispunjen joj je obvezama.

No, ništa u ovo pandemijsko vrijeme nije jednostavno pa je tako i izbor postavio svoja epidemiološka pravila kako bi zadržao sigurnost da će sve proći u najboljem redu na finalnoj večeri. Sve djevojke, njih 78, moraju obavezno biti cijepljene s dvije doze, pa i booster ako je prošlo šest mjeseci od posljednje. Ipak je to Izrael, zemlja koja je prva uvela cijepljenje booster dozom. Obavezan je i PCR test po dolasku, a i samoizolacija od 24 sata.



Odala nam je i kako joj izgledaju izraelski dani: -Tipičan dan izgleda otprilike ovako: nakon buđenja oko 6 ujutro, šminke i frizure koju same radimo za svakodnevne aktivnosti, idemo na doručak, sve pod budnim okom naših shaperon ili paziteljice. Svaka grupa od po 4 djevojke ima po jednu shaperon bez koje ne smijemo napuštati svoju sobu i kat na kojem smo smještene. One nam svaku večer daju raspored za idući dan. Ovih prvih nekoliko dana imale smo registrations & fittings, razna snimanja za potrebe produkcije i društvenih mreža, posjet gradu i snimanja na lokacijama, modnu reviju. Kad dođemo u Eilat, tada nas uglavnom očekuju cjelodnevne vježbe koreografije.-kaže dodajući kako o ukupnom plasmanu ne razmišlja previše jer ovo sve prvenstveno vidi kao divno životno iskustvo:

-Svjesna sam da je konkurencija izuzetno velika, da su tu neke velesile u svijetu izbora ljepote poput Venecuele ili SAD-a koji imaju najviše pobjeda do sada, no svjesna sam i svojih vrijednosti. Puno sam radila na sebi, trudila sam se dobro pripremiti i nadam se da će to vidjeti i članovi žirija. Voljela bi ući u top 20, pa i u top 10., kazala nam je.

Božidar se vraća na tv ekrane!