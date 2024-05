Ulazila je u veze s muškarcima i ženama, brata je ljubila u usta, a prozvali su je i otimačicom muževa

Na pragu 50. rođendana, Angelina Jolie i danas glasi za jednu od najpoznatijih i najljepših glumica svih vremena. Jedna je od najvećih glumačkih diva današnjice, a njezina slava jednaka je slavi glumica zlatnog Hollywooda. Nekoliko je puta bila najplaćenija glumica u filmskoj industriji, a njezin izgled plijenio je pažnju i muškaraca i žena. Više od polovice svog životnog vijeka provela je pred objektivima kamera i pod svjetlima reflektora. Ljepota, talent i buntovno ponašanje osigurali su joj stalnu medijsku pažnju, osobito brak s Bradom Pittom, od početka do gorkog kraja.

No, mučna borba za skrbništvo nad djecom, koja posljednjih godina puni stupce tiska diljem svijeta, mogla bi napokon završiti. Kako prenosi britanski Daily Mail, američki glumac ipak je odustao od traženja zajedničkog skrbništva, a nekadašnji supružnici trenutno su u pregovorima koji bi trebali završiti do početka ljeta.

Jedan od razloga prekida pravne borbe koja traje sve od 2016. je taj što je dio njihovog potomstva već punoljetan, osim 17-godišnje kćeri Shiloh i 15-godišnjih blizanaca Knoxa i Vivienne. Smatra se da starija djeca, 22-godišnji Maddox, 20-godišnji Pax i 19-godišnja Zahara imaju vrlo loše odnose s Pittom i njegovog su se prezimena odrekli čim su postali punoljetni, dok Pax s Pittom nije razgovarao sve od sukoba u privatnom zrakoplovu prije osam godina zbog kojeg je, prema svemu sudeći, okončan brak sad već bivšeg para.

Kako je Jolie kasnije rekla istražiteljima, Pitt je često znao fizički i verbalno zlostavljati nju i njihovu djecu, a jedan od najžešćih okršaja dogodio se upravo tijekom tog zloglasnog leta. On je na nju, navodno, nasrnuo pred djecom, udarajući njezinom glavom o zid. Cijelo je vrijeme vikao da je upravo ona ta koja uništava njihovu obitelj, a Jolie je tada zadobila nekoliko lakših ozljeda, uključujući i povredu lakta zbog koje je morala ići na fizioterapiju.

Nasilnu scenu gledala su i njihova djeca koja su prizorom ostala istraumatizirana, a poznati se glumac pritom sukobio s najstarijim sinom Maddoxom koji je pod svaku cijenu pokušao zaštititi majku, premda je u tom trenutku imao tek 15 godina.

Pittov pravni tim tada je porekao sve optužbe koje mu se stavljaju na teret te naposljetku protiv slavnog glumca nije podignuta optužnica. Navodno je do sukoba došlo upravo zbog razvoda, a Jolie je tada dobila puno skrbništvo nad djecom, dok je glumac imao pravo posjeta. Osim oko skrbništva nad djecom, bivši se supružnici trenutno tuže i oko posjeda Chateau Miraval koji su kupili dok su još bili zajedno. Angelina Jolie i Brad Pitt dugo su bili omiljeni holivudski par, no nakon mnogobrojnih parnica i godina povlačenja po sudu, danas su uvjerljivo na samom vrhu liste najgorih zvjezdanih razvoda. Turbulentan život, propali brakovi, opscene epizode, smirivanje i brak s Bradom Pittom, šestero djece i humanitarni rad dokazuju da je Jolie uistinu svestrana osoba.

Životni usponi i padovi ostavili su traga na Angelini Jolie Voight, rođenoj 4. lipnja 1975. u glumačkoj obitelji. Naime, oba roditelja bili su joj poznati filmski glumci: otac joj je glumac Jon Voight, poznat po filmovima "Ponoćni kauboj" (1969.) i "Povratak veterana" (1978.) za koji je dobio Oscara, a majka Marcheline Bertrand također je bila glumica i manekenka. No ljubav Angelininih roditelja nije dugo trajala jer su se rastali prije Angelinina prvog rođendana. Za ocem je jako patila, cijelog života.

"Tata je u početku živio u istom gradu, bio je uvijek tu negdje, ali nikada s nama. Sjećam se da smo ga vidjeli na nekoj školskoj priredbi pred Božić, a on se nije ni pozdravio s nama. Nikada se nije ponašao kao otac", izjavila je lijepa glumica koja je s godinama promijenila očevo prezime. Oca je naizmjence uključivala i isključivala iz svog života, a imali su perioda dužih od pet godina kada uopće nisu komunicirali.

Odrasla je s majkom koja se povukla sa scene kako bi što požrtvovnije odgajala svoju djecu. Unatoč tome što joj je otac bio iznimno uspješan, prehranjivala ih je samo majka, pa je glumica odrasla u skromnim uvjetima. Angelinino djetinjstvo ne može se opisati kao sretno. Djeca su je zadirkivala zbog mršavosti, naočala i aparatića za zube koji je nosila, kao i zbog velikih usta.

Njezino odrastanje obilježila su burna razdoblja. U tinejdžerskoj dobi razvila je strast prema okultnom i bizarnom pa se počela baviti prepariranjem životinja, a htjela je postati mrtvozornik. Bila je problematična i buntovna, sa 16 godina se odselila od kuće, oblačila se u crno, bojila kosu u ljubičasto, a posjećivala je i rock koncerte s tadašnjim dečkom. Uživala je u mračnim zabavama kao što je igranje noževima i tada je započela i faza samoozljeđivanja. Uskoro se propila i počela eksperimentirati s teškim drogama, a u vrlo ranoj fazi života iskusila je mrak depresije pa se dva puta pokušala ubiti - sa 19 i sa 22 godine.

"Skupljala sam noževe i uvijek sam ih imala nadohvat ruke. Iz nekog razloga ritual rezanja i samopovređivanja, kao i osjećaj boli, činili su me živom. Osjećala sam se slobodnom i to je za mene bila neka vrsta terapije", rekla je Angelina svojedobno za CNN televiziju. Do svoje 20. godine probala je sve vrste narkotika, uključujući kokain, extasy, LSD, a najviše joj se svidio heroin.

Angelina je prvi put pred kamerama stala sa sedam godina u filmu "Lookin' to Get Out". Radila je kao model i često se pojavljivala u glazbenim spotovima (Rolling Stones, The Lemonheads, Lenny Kravitz...) i putovala u London, New York i Los Angeles. Angelina je krenula stopama svojih roditelja i nakon završenog Lee Strasberg Theater Instituta u New Yorku, debitirala je na filmu 1982. godine u malo zapaženom filmu "Lookin to Get Out" te glumila u nekoliko studentskih filmova svoga brata i Met Theatru uz Ed Harrisa i Holly Hunter.

Film "Hakeri" (1995.) donio joj je prvu glavnu ulogu, pohvale glumačkom umijeću i britanskog glumca Johnny Lee Millera s kojim se vjenčala u nekonvencionalnoj vjenčanici sastavljenoj od crnih kožnih hlača i bijele majice na kojoj je vlastitom krvlju bilo ispisano Millerovo ime. Par se razdvojio godinu kasnije.

Nekoliko sljedećih godina Angelina Jolie je glumila u više televizijskih serija i filmova, od kojih je za ulogu u filmu "George Wallace" (1997.) dobila Zlatni globus za najbolju sporednu ulogu, a za ulogu divlje i lijepe Gie Carangi, poznate svjetske manekenke i heroinske ovisnice, u filmu "Gia" iz 1998., dobila je Zlatni globus za najbolju žensku glavnu ulogu. Godinu dana kasnije se upisala u povijest kinematografije osvojivši Oscar za najbolju žensku ulogu u filmu "Prekinuta mladost", baziran na memoarima Susanne Kaysen, a prati Susannu, koju u filmu glumi Winona Ryder, na njezinom 18-mjesečnom liječenju u mentalnoj ustanovi krajem 60-ih godina.

No film s kojim se doista probila u prvu ligu holivudskih glumica bio je "Kontrolori leta" iz 1999. godine. Na setu tog filma ludo se zaljubila u kolegu Billyja Boba Thorntona za kojeg se udala u Las Vegasu nakon dva mjeseca mahnite veze, što je njoj bio drugi, a njemu peti brak. Par je javno naglašavao koliko su povezani pa su oko vrata nosili bočice s krvlju onog drugog. Iako je njihova ljubav bila intenzivna, nije dugo potrajala. Par je 2002. najavio kako posvajaju dijete, no tek tri mjeseca nakon te objave naglo su prekinuli. Billy Bob ju je odlučio ostaviti nakon što je ona posvojila dječaka iz Kambodže, Maddoxa.

Nakon što je zaradila naklonost i publike i kritičara, Angelina se upustila u projekt koji će joj obilježiti karijeru - snimila je film "Tomb Rider". Kao seksi akcijska heroina Lara Croft, Angelina je brendirala svoju ženstvenost te spojila svoje glumačko umijeće s neodoljivim seksepilom, čime je postala najtraženija i najplaćenija glumica Hollywooda.

Angelina je voljela eksperimentirati sa svime, pa i sa seksualnošću. Tako je na setu filma filma "Foxfire" upoznala glumicu Jenny Shimizu, za koju je rekla da bi se za nju udala da već nije imala muža. Upustile u strastvenu vezu koja je potrajala nekoliko godina, a tekla je usporedno s nekim drugim Angelininom vezama. Angelinin odnos s bratom oduvijek je intrigirao javnost zato što je uvijek bila previše bliska s njim, govoreći da joj James donosi sreću pa ga je svugdje vodila sa sobom. Njihov poljubac u usta 2000. godine na dodjeli nagrade Oscar obišao je svijet.

Ipak, najveći skandal dogodio se 2005. kada je Angelina stupila u vezu s tada oženjenim Bradom Pittom. Mediji su je razapeli, mnoge slavne face osudile, a ni obožavatelji nisu bili oduševljeni činjenicom da se za vrijeme snimanja filma "Gospodin i gospođa Smith" spetljala s Bradom i uzrokovala njegov razvod od američke miljenice Jennifer Aniston. Navodno je Brad bio nesretan s Jennifer, koja nije željela ostati trudna s njime, pa se tu našla izazovna Angelina. Već u siječnju 2006. par je objavio kako je Angelina trudna s Pittovim djetetom.

Medijska popraćenost toga slučaja bila je nevjerojatna. Prijatelji Jennifer Aniston javno su napadali Angelinu koja je postala najpoznatija holivudska otimačica muževa, a ta ju stigma ni dan danas nije napustila. Brad i Angelina zajedno su bili 12 godina, a javnost ih je prozvala "Brangelina". Par se vjenčao 2014. nakon devet godina veze, no sreća nije potrajala pa su se razveli samo dvije godine kasnije. Zajedno su dobili troje djece, a posvojili su još troje.

Njezina najveća životna ljubav postala je i najveća trauma, kakvih u životu Angeline Jolie nije nedostajalo. Osobito je teško podnijela gubitak majke Marcheline Bertrand koja je preminula 27. siječnja 2007. u kliničkoj bolnici Cedars Sinai u Los Angelesu, od posljedica zloćudne bolesti jajnika i dojke, s kojom se borila osam godina.

Angelina Jolie sama se, pak, odlučila na najradikalniji korak, preventivnu dvostruku mastektomiju i operativni kirurški zahvat uklanjanja jajovoda i jajnika. "Majku sam izgubila u tridesetim godinama i kada se osvrnem na to, mogu vidjeti koliko me njezina smrt promijenila. Nije bilo iznenadno, ali snažno me pogodilo iznutra. Osjećala sam se poput siročeta nakon što sam izgubila majčinu ljubav i njezin topli, nježni zagrljaj, te zaštitu", izjavila je Angelina i po tko zna koji put ispričala kako je afera njezinog oca Jona Voighta promijenila majčine prioritete, te se zbog skrbi o djeci - sinu Jamesu Havenu i njoj - odrekla glume i posvetila njihovom odgoju.

Nakon majčine smrti Angelina je na desnoj ruci napravila malu tetovažu u obliku slova "W" kao uspomenu na pjesmu The Rolling Stonesa "Winter" koju joj je majka često pjevala u djetinjstvu. Angelinine preventivne operacije šokirale su i podijelile javnost, ali glumica nikad zbog njih nije požalila.

Posljednjih deset godina svoje karijere Angelina je posvetila ne samo snimanju filmova već i režiranju, pa smo ju mogli vidjeti i na našim prostorima. Strastvena humanitarka i borkinja za mir u svijetu, poznata je po svojem interesu za ratna događanja 90-ih godina na Balkanu, o čemu je snimila i film "U zemlji krvi i meda". Glasovita je i njezina predanost humanitarnom radu. Još 2001. proglašena je UN-ovom veleposlanicom dobre volje pa je često obilazila izbjegličke kampove u kriznim i ratom opustošenim područjima. Kao posebna izaslanica UN-a bila je u više od 60 misija u svijetu privlačeći pažnju medija na problematiku izbjeglica, a neke od posljednjih destinacija bile su Jemen i Burkinu Faso. Nedavno se, nakon 21 godine službe, Angelina Jolie povukla s dužnosti posebne izaslanice UNHCR-a jer želi "raditi drukčije", angažirajući se izravno s izbjeglicama i mjesnim organizacijama, i na širim humanitarnim pitanjima.

Kada se već činilo da će pronaći smiraj nakon burnih događanja i teških privatnih trenutaka povezanih s razvodom, svijet je obišla vijest kako će se njihova kći Shiloh Jolie-Pitt u svibnju, kad napuni 18 godina, preseliti kod oca u njegovu vilu u Los Felizu u Kaliforniji. Dok se za njezinu stariju braću i sestre kaže da imaju prilično zategnut odnos s tatom Bradom Pittom, Shiloh i glumac se odlično slažu. Još u srpnju 2022. izvor je za Life & Style otkrio da dvojac otac-kći ima "neraskidivu vezu".

Nedavno je otkrila da želi uzeti pauzu od glume i odmaknuti se od Hollywooda. Želja joj je preseliti se u Kambodžu na neko vrijeme. "Odrasla sam na prilično plitkom mjestu. Od svih mjesta na svijetu, Hollywood nije zdravo mjesto. Zbog toga tražim autentičnost", izjavila je glumica. "Odselit ću se čim budem mogla", najavila je Angelina, koja otpočinje novu bitku, za vlastitu privatnost.

