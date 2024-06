'Danas ne nosim grudnjak': Danijela Dvornik objavila rat ovom odjevnom komadu i podijelila sliku

Danijela Dvornik često objavljuje na društvenim mrežama te pokazuje što radi, kako trenira, kako provodi slobodno vrijeme, ali i što misli o raznim temama. Ovaj put je status na Instagramu posvetila grudnjacima. Napisala je kako joj oni u zadnje vrijeme najviše idu na živce te da su oklopi modernog doba, a otkrila je i da na dan objave tog statusa nije nosila grudnjak, a objavila je i sliku.

- Jedna od stvari koje mi u zadnje vrijeme ide na živce su grudnjaci! - započela je. - Dakle, to su oklopi modernog doba, još jedno sranje s kojim se trebamo nositi.

Dodala je kako 80-ih situacija nije bila takva.

Foto: Instagram

- 80-e godine su bile super godine (opet se vraćam na njih) jer žene nisu nosile grudnjake, a i ako i jesu, nisu bili kao ovi danas. Ja se sjećam da sam u Londonu kupila svoj prvi grudnjak i to u dućanu Chelsea GIRL (mislim da se tako zvao) i to od satena i čipke, bez ikakvih žica ili push upa, to nije postojalo - napisala je i nastavila.

- Danas uz sve silikonske grudi, žene nose grudnjake. Da se razumijemo, volim donji veš... Ne mogu mu odoljeti za neku posebnu priliku, ali inače najrađe bih zaboravila da postoji. Prva stvar koju učinim kad dođem kući, skidam ga! Danas sam bez njega - zaključila je Dvornik koju na Instagramu prati više od 100.000 ljudi, a svojim pratiteljicama je uputila i jedno pitanje: - Biste li mogle bez grudnjaka?

