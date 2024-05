Dajana je u showu 'Život na vagi' izgubila 61,2 kg, a sada se pohvalila novim uspjehom

Wings for Life World Run, humanitarno-trkački spektakl, i ove je godine održan u Hrvatskoj, a među 8000 natjecatelja i natjecateljica koji su se okupili u Zadru bila je bivša natjecateljica showa "Život na vagi" Dajana Milevoj. Na Instagramu je objavila fotografiju nakon utrke i napisala: 5,8 km više nego prošlih godina... Na ovom uspjehu su joj čestitali brojni pratitelji među kojima i trenerica showa Mirna Čužić koja joj je napisala: Dajana ti si nova žena, svaka čast na ustrajnosti, disciplini i trudu. U komentarima joj se javila i nutricionistica iz showa "Život na vagi" Martina Mlinarić koja joj je poručila: Bravo!

Dajana je sudjelovala u sedmoj sezoni ovog showa koji kandidatima pomaže da izgube višak kilograma i prigrle zdravije životne navike. U show je ušla sa 180 kilograma i zbog prekomjerne težine bila je zabrinuta za svoju budućnost i nadala se kako će sudjelovanjem u showu unijeti promjenu u svoj život i životne navike. U tome je i uspjela te je na finalnom vaganju imala 115,6 kilograma. Tijekom showa izgubila je 61,2 kilograma, što je 34,6 posto tjelesne mase. Na društvenim mrežama ne skriva koliko joj se poboljšala kvaliteta života i u zadnje vrijeme često putuje, o čemu kroz brojne objave i fotografije informira svoje pratitelje na društvenim mrežama.

VEZANI ČLANCI

Pohvalila se tako kako je uživala u Rumunjskoj, Poljskoj i sada boravi u Danskoj, a pratitelji joj često ispod objava pišu kako je njezina transformacija fascinantna i dive joj se. Nakon završetka showa Dajana je na Instagramu sažela šest mjeseci sudjelovanja u showu koji joj je, kao i većini natjecatelja, promijenio život.

"Kako opisati zadnjih šest mjeseci svoga života? Sa sigurnošću mogu reći kako je to gotovo nemoguće. Ali nemogućim i nezamislivim činilo se izgubiti 60 kg, pa eto, ostvarilo se. Kako pitam se? Uz pomoć prekrasnih ljudi koji su bili uz mene, uspjela sam. Ja, Dajana Milevoj, stojim na vagi pred cijelom Hrvatskom, s tolikim ponosom da ga riječima ne mogu opisati", napisala je u uvodu i nastavila:

"Proces je bio težak i nećemo si lagati, bilo je uspona i padova, provala, suza i smijeha. Ali koliko je bio težak, toliko je bio potreban i nužan. Uz sav sram, bol i tugu koju sam ponekad proživljavala, prevladali su sretni trenuci, a bilo ih je zaista mnogo. S ponosom mogu reći da sam napravila nešto za sebe. Napravila sam promjenu života koju 'vani' ne bih nikad mogla. Ovaj proces za mene nije gotov i sada sam već lagano zakoračila u realnost. Sada je na meni da položim test života i provjerim koliko toga sam naučila o sebi. Ja to mogu! Ja to moram! Ja to želim! Ja to znam! P.S. nikada ne zaboravi da moć pojedinca čuči u njemu samom."

VIDEO Emilija Kokić i Morana Zibar o Baby Lasagni: Žiri je konzervativan, o plasmanu ovisi nekoliko stvari