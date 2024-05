Društvene mreže užarile se nakon nastupa Švicarske: 'Ovako izgleda pobjednik'

I ove godine publika diljem Europe i svijeta u velikom broju prati Euroviziju. Večeras komentiraju drugu polufinalnu večer. Posebnu pozornost na društvenim mrežama izazvao je Švicarac Nemo Mettler s izvedbom pjesme The Code.

- "Legenda", "Ovako izgleda pobjednik, ova izvedba je nevjerojatna" - samo su neke od prvih imperesija nakon nastupa najvećeg konkurenta Baby Lasagne

Me seeing Switzerland finally dropping their sad boy ballad genre for this masterpiece #Eurovision2024 #Eurovision pic.twitter.com/KeDchJV9oc