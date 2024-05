On je glavni konkurent Baby Lasagni: Izražava se kao nebinarna osoba, a evo što kaže o našem predstavniku

Večeras se u Švedskoj održava druga polufinalna večer ovogodišnje Eurovizije. Na sceni Arene Malmö za plasman u subotnje finale borit će se predstavnici 16 država, a nastupit će i izvođači iz Francuske, Španjolske i Italije, koje su već osigurale završnu večer.

Natjecatelj koji će zasigurno privući veliku pažnju publike jest Švicarac Nemo Mettler (24), ujedno i najveći konkurent našem Baby Lasagni. Naime, kako trenutno stoji stanje na kladionicama, naš predstavnik uvjerljivo vodi s 43 posto izgleda za pobjedu, dok je švicarski reper sljedeći po šansama s 20 posto. On će večeras izvesti pjesmu 'The Code'.

O ovom ekcentričnom 24-godišnjaku već smo pisali u periodu kad je od Purišića preuzeo vodeću poziciju na eurovizijskim kladionicama. Naime, Nemo dolazi iz malenog gradića Biela, a za sebe otvoreno kaže da je nebinarna osoba te govoreći o sebi koristi zamjenicu 'oni'.

Do plasmana na Euroviziju prošao je težak put. Uz njega svoje pjesme za šansu za natjecanje u Švedskoj poslalo je čak 400 izvođača, a teška borba vodila se. Nakon toga se pojavio u "SRF Virus (#Cypher)", švicarskom hip-hop showu u kojem se predstavio kao reper i iskusio instant-slavu zbog viralnosti videa na društvenim mrežama. .

Osim što pjeva, Nemo svira i violinu, klavir i bubnjeve. Svoj prvi EP objavio je 2015. godine, a našao se u top 100 najslušanijih u Švicarskoj. Uspjeha je imao i s drugim singlovima, a do sada je objavio tri EP-a. Najuspješnija pjesma mu je "Du". Prije četiri godine počeo je pisati i producirati za druge glazbenike, ali i objavljivati pjesme na engleskom jeziku. U glazbi često tematizira rodni identitet, mentalno zdravlje te se inspirira svojim životom. Sudjelovao je i u švicarskoj verziji showa "Masked Singer".

Švicarski reper se uoči Eurovizije pojavio u emisiji "Music Pub" urednika i voditelja Zlatka Turkalja, u kojoj je otkrio neke detalje iz vlastitog života poput trenutka u kojem se izjasnio kao nebinarna osoba, te kako su na to reagirali njegovi bližnji, obitelj i prijatelji, pa onda i cjelokupna javnost. U nastavku se dotakao i hrvatskog predstavnika na Euroviziji, ujedno i svog najvećeg konkurenta za konačnu pobjedu.

- Mislim da je jedan od najvažnijih koraka u mojem životu bio onaj kad sam se izjasnio kao nebinarna osoba, prije svega pred svojim prijateljima i obitelji, ali i pred javnošću, te kad sam se stvarno prihvatio kao takva osoba. I kao da se otad osjećam mnogo ugodnije u vlastitoj koži i u odlasku u svijet. A posebno na događaju kao što je Eurovizija. Mislim da bi bilo mnogo teže kada ne bih mogao jednostavno i potpuno biti to što jesam i osjećati se kao ja - rekao je za radijsku emisiju koja se emitira na Hrvatskom radiju.

Izjavio je i da mu je najvažnija stvar u životu stvaralačka sloboda, nakon čega se osvrnuo na pjesmu "The Code" s kojom će nastupiti sljedećeg mjeseca u Malmöu: - Da, to je vrlo zahtjevna pjesma, doista. Ali je i vrlo zabavna. Velik je izazov i vrlo zabavno pjevati različitim stilovima i upustiti se u to. Tako da se veoma radujem tome. Što se tiče inscenacije, ne mogu još puno reći jer još sve pripremamo, ali baš je zabavno pripremati se i smišljati ideje - kaže Nemo, pa se dotakao Baby Lasagne i pjesme 'Rim Tim Tagi Dim'.

- Obožavam Rim Tim Tagi Dim i mislim da je Marko kao Baby Lasagna vrlo inspirativan. I uvijek je bio u mojih prvih pet, iako se mojih prvih pet stalno mijenja, on je uvijek među njima. I mislim da ovu pjesmu čini posebnom to što je vrlo zabavna, ali i da u njoj ima puno istine. Shvaćam značenje pjesme, vrlo je autentična i istinita. Sviđa mi se - švicarski reper ima samo riječi hvale za hrvatskog predstavnika.

