Mura Klara iz 'Braka na prvu' promijenila imidž, više ne izgleda ovako

Mura Klara kandidatkinja showa 'Brak na prvu' promijenila je imidž. Mura Klara koja je do sada njegovala crnu pa plavu kosu trenutačno ima narančastu kosu. Da je obojila kosu objavila je na Instagram profilu koji je inače zaključan. "Ginger tko?", napisala je uz selfie na Instagramu, prenosi RTL.hr.

Ova kandidatkinja u show je ušla s dugom crnom kosom, koju je potom skratila i obojila u plavo. Htjela je, naime, biti što sličnija pjevačici Nedi Ukraden, svom idolu. "Vjerna sam obožavateljica i poštujem je kao osobu zbog svega što je u životu prošla i nakon svega postala ono što danas je", rekla je za gore spomenuti medij, a fotografije možete vidjeti OVDJE.

Podsjetimo u jednoj epizodi tetovaže Mure i Marka došle su na red, a on je objasnio da ga podsjećaju na ovaj eksperiment i ljude koje je upoznao iza i ispred kamera, a za njih to znači da su izašli iz ovoga kao kralj i kraljica. Mura je pričala kako su se jako povezali, pronašli utjehu jedno u drugome s obzirom na njihovu prošlost i neke traume, a Marko otkrio da joj je sve iskreno ispričao o sebi, što je onda i njoj bio poticaj da se otvori.

„Nije me odbilo to što mi je ispričao jer sam razumna osoba i ne osuđujem na prvu“, rekla je Mura. Napisali su da ostaju te da se među njima rodila ljubav. „Želim provesti život s Markom“, rekla je Mura, a on i on vidi njihovu zajedničku budućnost.

