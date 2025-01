Gabrijela je nakon showa skinula 90 kilograma, a sada je pokazala kako izgleda i otkrila ljubavni status

Gabrijela Crnjac, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja prve sezone RTL-ovog showa 'Život na vagi', postala je inspiracija mnogima svojom nevjerojatnom transformacijom. Od početnih 183 kilograma do današnjih 88-90, njezin put prema zdravijem životu traje već sedam godina i predstavlja jednu od najuspješnijih priča u povijesti ovog popularnog formata.

U show je ušla 2017. godine kao najteža kandidatkinja prve sezone, sa 183,7 kilograma. Tijekom samog showa izgubila je impresivnih 54,7 kilograma, postavši pobjednica u kategoriji nefinalista s 29,8% izgubljene tjelesne mase. No, to je bio tek početak njezine transformacije.

Nakon izlaska iz showa, Gabrijela je nastavila sa svojim putovanjem prema zdravijem životu, iako priznaje da nije uvijek bilo jednostavno. Doživjela je uspone i padove, u jednom trenutku vratila desetak kilograma, ali ih je uspjela ponovno skinuti. Danas održava težinu kroz redovite grupne treninge tri puta tjedno, vikend šetnje od 15 kilometara te prilagođenu prehranu bez kruha i većine ugljikohidrata.

Nakon značajnog gubitka kilograma, Gabrijela se odlučila na nekoliko operativnih zahvata kod dr. Damira Juranića u KBC Rijeka. Obavila je uklanjanje viška kože na trbuhu, operaciju vena i saniranje bruha, a u planu su i dodatni zahvati na rukama i nogama.

Gabrijela posebno ističe važnost podrške obitelji i prijatelja tijekom cijelog procesa. "Moja najveća podrška od malih nogu bili su roditelji, braća i sestre, cijela uža obitelj i najbliži prijatelji. Mislim da su oni uvijek više vjerovali u mene nego što sam ja sama," priznaje Gabrijela.

Na društvenim mrežama često objavljuje šaljive statuse, no i one motivirajuće te je tako nedavno, uz fotografiju, napisala kako čovjek sam treba biti odgovoran za svoj život. ''U životu nisu uspjeli samo oni koje su svi podržavali, uspjeli su i oni koji su rekli "j*bite se, ja hoću uspjeti, uopće me ne zanima što vi mislite. Ne mogu nas roditelji, obitelj, prijatelji i okolina učiti niti o uspjesima niti o bilo čemu. Može ti netko smetati na tom putu, podmetati ti, sputava te, ali ti si kriv ako ga trpiš. Ne možemo i ne trebamo biti "žrtve" nečijeg mišljenja. "Nisu mi dali", "nisu me podržali", "nisu mi pomogli". Ja nikoga ništa nisam ni pitala. Odlučila sam. I za promjenu posla i seljenja u drugi grad zbog sezonskog posla, i za 'Život na vagi', i za operaciju želuca, i za uklanjanje viška kože, i za sve ostalo što sam u bilo kojem trenutku smatrala ispravnom odlukom za sebe. "Ovaj se ne slaže s tim, onaj se ne slaže s tim". "Bit će ti teško", "Što ako ne uspiješ izdržati". Zaboli me. Nemojte da vam se dogodi da napunite 40, 50 godina i kažete kako vas nisu podržavali. Oprostite, mene i dalje mnogi ne podržavaju i ne slažu se s mojim odlukama, mojim načinom života, a valjda i time sto uopće postojim, ali to ne umanjuje i ne sprječava moj uspjeh i to da živim onako kako ja želim", napisala je.

Danas se bavi šminkanjem i posvećuje pažnju svom izgledu te na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz života i poručuje da je zadovoljna svojim napretkom. Tako je i nedavno pozirala u elegantnoj sukni i košulji, a zbog opisa objave na Facebooku, dalo bi se naslutiti kako Gabrijela i dalje solira. "Samo zato što nemaš princa ne znači da nisi princeza", napisala je.

