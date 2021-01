Tužni detalji prerane smrti sina (24) slavne manekenke slamaju srce

Nakon što je obitelj Harryja Branta, sina slavne manekenke Stephanie Seymour, potvrdila da je Brant preminuo od slučajnog predoziranja u 25. godini života, People saznaje detalje koji su prethodili nesretnoj smrti mladića. Naime, bliski obiteljski prijatelj za magazin je izjavio kako je Harryjev otac pokušao navesti ga na ponovni odlazak na rehabilitaciju jer ga je jako brinula Harryjea ovisnost.

- Teško je. Svi koji se bore s ovisnosti to znaju. Znali smo svi da ima problem - započeo je izvor blizak obitelji i dodao kako su Harry i njegov 27-godišnji stariji brat Peter Brant (27) bili nerazdvojni. - Uvijek su bili tu jedan za drugog, ail su se i svađali kao što to rade mnoga braća - pojasnio je.

Peter Brant Jr et son frère Harry Brant - Gala "Vogue Paris Foundation" au Palais Galliera à Paris le 9 juillet 2014.

Podsjetimo, vijest o Harryjevoj smrti potvrdila je njegova obitelj.

''Zauvijek ćemo biti tužni što je njegov život skratila ova užasna bolest. Puno je postigao u ove 24 godine, ali nikada nećemo imati priliku vidjeti što bi još učinio. On nije bio samo naš sin. Bio je divan brat, unuk i ujak, ali i brižan prijatelj. Bio je kreativna, draga i moćna duša koja je unijela svjetlo u život mnogih ljudi. Bio je predivna osoba iznutra i izvana", napisali su u priopćenju.

Inače, Harry je 2016. bio uhićen zbog posjedovanja opojnih sredstava.