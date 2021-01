Ankica Dobrić progovorila o seksualnom zlostavljanju koje je doživjela: 'Naravno, nudio mi se'

Seks skandal u Srbiji posljednjih dana ne jenjava pa je tako diljem regije izazvao veliku buru u javnosti i svijetu glume. Nakon što je, tada maloljetna Milena Radulović optužila učitelja glume Miroslava Mika Aleksića za silovanje, mnoge glumice redom su krenule pričati svoja iskustva sa seksualnim napastvovanjem, kako od strane Mike, tako i diljem regije od drugih moćnika. Počelo se javljati još djevojaka koje su tvrdile da ih je Aleksić seksualno zlostavljao.

Lavinom priznanja pojavila se Facebook stranica "Nisam tražila" gdje čak i hrvatske glumice pišu svoja mučna iskustva.

Slično je podijelila i glumica Ankica Dobrić.

"Imala sam ja iskustvo s jednim profesorom i režiserom, naravno nudio se, nije bio agresivan, ali je pokušao. Kad nije uspio naravno poslije toga kod njega niti sam više glumila niti išta. Vrlo jednostavno sebi sam tu stavila točku", izjavila je Ankica, piše Dnevnik.hr.

Podsjetimo, Aleksić se tereti da je od 2008. godine pa do uhićenja počinio osam kaznenih djela silovanja i sedam kaznenih djela nedopuštene spolne radnje na štetu šest oštećenih, od kojih je jedna osoba maloljetna. Tužilaštvo je tražilo, a Viši sud odredio pritvor Aleksiću do 30 dana i naložio pokretanje istrage. Policija je pozvala sve osobe koje je osumnjičeni seksualno napastovao da joj se jave jer se sumnja da ima još njegovih žrtava. Za kazneno djelo silovanja i seksualnog uznemiravanja maloljetne žrtve u Srbiji predviđena je kazna od pet do 15 godina zatvora. On inzistira na tome da optužbe nisu točne te je rekao kako ne zna zašto su djevojke to izjavile.