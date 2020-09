Turska glumica poznata po ulozi Hurem otkrila da čeka drugo dijete, ime oca ne otkriva

U Hrvatskoj publika tursku glumicu Meryem Uzerli najbolje poznaju kao Hurem iz hvaljene i gledane serije "Sulejman Veličanstveni" drugi put je trudna. Medijima u Turskoj glumica je potvrdila ovu informaciju i rekla je kako joj je termin poroda u siječnju, a otkrila je i spol bebe.

- Ako sve bude u redu, u siječnju ću roditi djevojčicu. Lara je već dugo željela brata ili sestru, presretna sam što će joj se ta želja uskoro ostvariti - izjavila je 36-godišnja glumica. Tko je otac prinove glumica ne želi otkriti, a turski mediji nagađaju kako se radi o glumcu Çağlaru Ertuğrulu s kojim se Meryem povezivalo zadnjih nekoliko mjeseci, ali ni glumac ni glumica o tome nisu pričali u javnosti. Ovoj glumici uloga Hurem priskrbila je slavu, ali dovela je i do ruba psihičkog sloma i zato se na neko vrijeme povukla iz javnosti.

Prolazila je i kroz privatnu dramu jer je njezin bivši Can Ates htio da Meryem pobaci kada je saznao da je trudna i to je Meryem dovelo do živčanog sloma. Kći Lara, kojoj je sada šest godine vratila joj je vjeru u život i Meryem se oporavila nakon svih nevolja i opet vratila glumi. Meryem je prije dvije godina ljetovala u Dubrovniku tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva i na Stradunu se fotografirala u dresu Vatrenih te je otkrila kako ima hrvatske korijene.