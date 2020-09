Hrvatski influenceri: Istražili smo što točno rade, kako zarađuju i je li njihov posao zapravo 'žicanje'

Ni pet dana nakon što je influencerica Doris Stanković na TikToku privukla pažnju javnosti tražeći da je porečki restoran počasti u zamjenu za objavu na Instagramu, ne prestaju rasprave na društvenim mrežama o tome je li to što je ona napravila legitimno zanimanje ili „žicanje“ te čime se ustvari bave influenceri. Naime, djevojka je od restorana tražila besplatno jelo u zamjenu za nekoliko objava na Instagramu.

Zaposlenicima restorana cijela se ideja nije svidjela pa su joj odgovorili da nisu zainteresirani za suradnju, a usput su je malo i izvrijeđali. Ona je sve objavila na svojim društvenim mrežama, nakon čega je došlo do priče koja se ne stišava već nekoliko dana. U priču su se uključili svi: od samozvanih stručnjaka za digitalni marketing do poznatih Hrvata, a čini se da ih je ova tema podijelila više nego nošenje ili nenošenje maski! S cijelom situacijom prvi se našalio lovac iz “Potjere” Dean Kotiga koji je odlučio svoje društvene mreže voditi kao parodiju na druge influencere. Porečkom restoranu poručio je da će im doći na palačinke u zamjenu za pranje suđa, što se kasnije i dogodilo, te je objavio video na kojem se jasno vidi da se nakon jela prihvatio posla. No sve se još više zakuhalo nakon što se na slučaj osvrnuo redatelj Dalibor Matanić koji je sve influencere prozvao “neradničkom bagrom“ te iznio još mnogo uvreda na njihov račun.

Matanić smatra da posao influencera nije pošten rad te tvrdi da on nije naviknut dobiti nešto besplatno. Kasnije se ipak javno ispričao Doris te napisao da ona kao 20-godišnjakinja nije zaslužila njegovu oštricu koju je zapravo htio uputiti cijelom “sistemu”.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na priču se nadovezao i glumac Marko Torjanac, koji se požalio da ga je napala Danijela Dvornik nakon što je komentirao influencere pod statusom jednog prijatelja na Facebooku.

Torjanac tvrdi da je argumentirano napisao kako će influenceri beskompromisno prihvatiti svaku poslovnu suradnju i reklamirati proizvode koje sami nikada nisu ni neće koristiti, samo zbog zarade. Danijela mu se obratila teškim riječima optuživši ga da je u Skupštini grada na uhljebničkoj plaći. Branila je svoju kćer Ellu, za koju kaže da uredno plaća sve račune i poreze, te da ima d.o.o i nekoliko zaposlenika, te da ona zbog toga nikako ne može biti uhljeb jer od nje korist ima cijela država. Nakon nekoliko dana javno su se oglasili i iz porečkog restorana kazavši da su ljudi s obje strane pretjerali te da ne žele da ljudi u taj restoran sada počnu dolaziti zbog puke mržnje prema nekoj curi s interneta koju uopće ne poznaju. Bez obzira na to, mnogi se i dalje ne slažu s Danijelom te mi se čini da je ova situacija, bez obzira na broj Dorisinih pratitelja, slična kao ona na koju u poslovnom svijetu nalijeću mnogi freelanceri: “To je tebi pet minuta, a ja ću ti platiti eksponiranjem.”

Ipak, istina je malo drukčija. Naime, oglašivači već godinama koriste influencere kao sredstvo približavanja krajnjem korisniku. Blogeri, vlogeri i influenceri puno vremena i truda ulažu u svoje objave na Instagramu i, za razliku od većine ljudi, prate ih velike mase te njihovim iskustvima i preporukama vjeruju više nego onima svojih članova obitelji, kolega s posla ili prijatelja. Neki imaju karizmu i talent, a neki – znaju stvarno dobro pozirati. Oni, osim proizvoda, prodaju i stil života. Putovanja, skupi restorani, fantastična jela i još bolja odjeća i obuća. Naravno, jedna fotografija iz velikog vrta nekog hotela ne prikazuje ostalih 365 dana u godini koje naši influenceri provode na sastancima, mutnih očiju ispred kompjutera odgovarajući na e-mailove i uređujući fotografije, te smišljajući koncepte za sljedeći video ili objavu na blogu.

Isto tako, ne prikazuje ni činjenicu da je doista teško postati nešto više od mikroinfluencera, ako je jedini jezik kojim se koristiš – hrvatski. Bez obzira na sve to, za tu karijeru se odlučila i naša bivša glumica Sonja Kovač koja je među prvima otkrila čari tog posla. Skupila je tijekom godina gotovo pola milijuna fanova te je jedna od najpraćenijih osoba u Hrvatskoj. Iako o zaradi ne pričaju često, za razliku od SocialBaldea u Americi, Hrvati nemaju pristup predikcijama zarade naših influencera, već samo mogu vidjeti kako posluju njihove firme po onome što prijavljuju na sudskom registru.

Sonja je ipak jednom napravila pogrešku pa je objavila cjenik svojih usluga. U poslovnoj ponudi koju je nehotice objavila tražila je 9000 kuna za pojedinačnu objavu, 7000 kuna za objavu na blogu, a za tromjesečnu suradnju, koja uključuje objave na svim platformama, 61.500 kuna. Kovač je otvorila obrt za promidžbu i oglašavanje koji koji ima primitke 435.568, 55. Pohvalno je da je platila porez i prirez po godišnjoj poreznoj prijavi 41.460,39 kn.Osim nje, prije nekoliko godina eksplodirala je popularnost naše make-up artistice Jelene Perić zbog usporedbi s reality zvijezdom Kim Kardashian. Jelena je postala glavna tema stranih medija, a sada je na Instagramu prati više od milijun ljudi koje ona svaki dan obraduje novim objavama. Najčešće objavljuje fotke na kojima je sama, a u opisu se često može vidjeti označena odjeća koju je taj dan odabrala – što često znači da je s tim brendom ostvarila suradnju. Ona je otvorila d.o.o. pod nazivom J Make up te, prema sudskom registru u 2019. godini prijavila prihod od 444.306 kn. Inače, za razliku od Amerike ili Njemačke koja je doista rigorozna po ovom pitanju, hrvatski zakoni su malo opušteniji pa se u objavi ne mora velikim tiskanim slovima naglašavati da je nešto #AD (reklama) ili sponzorirana objava. Jedna od javnosti ipak najpoznatijih naših influencerica definitivno je Ella Dvornik.

Ella se doista razlikuje od brojnih domaćih influencera zbog širokog spektra interesa i visoko personaliziranih objava u kojima često objavljuje detalje iz privatnog života. Dvornik svakoj objavi dodaje osobni štih te često odgovara na komentare pratitelja, zbog čega ima visoke brojke “engagementa”, koje nisu previše disproporcionalne s brojem fanova. Zbog toga ostvaruje suradnje s kozmetičkim i modnim brendovima, hotelima, ali i odlično zarađuje, što se vidi i po podacima na sudskom registru. Ella ima d.o.o pod nazivom Manijak, a prijavljeni prihodi za prethodnu godinu su čak 1,341.559 kn. Osim njih, i bivša pjevačica i PR stručnjakinja Lana Klingor Mihić okušala se u brojnim poslovima prije nego što je postala influencerica. To joj je donijelo veliku prepoznatljivost i veći broj pratitelja, zbog čega i ne prihvaća svaku suradnju koja joj se nudi, kazala je svojedobno. Lana je otvorila j.d.o.o pod nazivom Manifestacija Studio te prema sudskom registru prijavila prihode od 334.231 kn za prošlu godinu. Iz ovih podataka vidljivo je da naši celebrity influenceri ne zarađuju ni upola dobro kao američki.

Ipak, pohvalno je da plaćaju poreze jer je, primjerice, Ella lako mogla otvoriti tvrtku u nekoj poreznoj oazi i tako izbjeći plaćanje poreza Hrvatskoj. Dakako, riječ je o relativno novom zanimanju pa su i prijepori na društvenim mrežama očekivani, no činjenica je da treba poštovati svačiji trud, a pogotovo uredno izvršavanje obveza prema državi.