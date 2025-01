Velika tuga u obitelji Lane Klingor Mihić: 'Spavaj mirno, voljena moja'

književna preporuka miljenka jergovića

U Hrvatskoj ista publika sluša Thompsona i Aleksandru Prijović, a pohrlila bi i na Taylor Swift kada bi stigla u Zagreb

Prvo na što me je ova knjiga podsjetila bio je, zbog nečega, Džuboks. Ono što njezin autor, zajedno sa skupinom kolaboranata koju čine Velimir Grgić, Dino Milić Jakovlić, Marko Smiljić, Zoran Stajčić i Bojan Mandić, pokušava zapravo je vrlo džuboksovski: stvoriti čvrst kanon unutar onog što se kanonu opire, simulirati sliku vječnosti unutar ritmova prolaznosti. Podnaslov knjige je "365 najvažnijih albuma koje morate poslušati", a unutar nje je nešto kao povijest popularne muzike globaliziranoga zapadnog svijeta, od albuma Franka Sinatre "In The Wee Small Hours", objavljenog u proljeće 1955, do albuma "Folklore" Taylor Swift, iz ljeta 2020.