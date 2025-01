Cher šokirala priznanjem: Producent i ubojica tražio je seks kad je imala samo 15 godina

Legendarna pjevačica Cher otkrila je uznemirujuće detalje iz svoje mladosti u novoj autobiografiji "Cher: The Memoir, Part One". U knjizi opisuje kako ju je pokojni glazbeni producent Phil Spector, kasnije osuđen za ubojstvo, seksualno uznemiravao kada je bila maloljetna. Prema Cherinim navodima, upoznala je Spectora 1962. godine preko tadašnjeg dečka, glazbenika Antonina LoTempia. Već pri prvom susretu, tada 15-godišnju Cher uznemirio je način na koji ju je Spector promatrao.

"Možda je mnogima bio polubog, ali ponašao se čudno i nije mi se sviđalo kako me gleda", napisala je pjevačica u memoarima. Situacija je postala još neugodnija kada joj je Spector na francuskom predložio seksualni odnos. Misleći da mlada djevojka neće razumjeti francuski, Spector joj je rekao: "Voulez-vous coucher avec moi?". Na njegovo iznenađenje, Cher mu je bez oklijevanja odgovorila također na francuskom: "Oui, pour l'argent" (Da, za novac). "Mogao si ga srušiti perjem. Nije mislio da ću razumjeti pitanje, a kamoli imati odgovor", prisjetila se Cher.

Godine kasnije, Cher je ponovno imala neugodan susret sa Spectorom kada ga je suočila zbog neovlaštenog korištenja njezinih vokalnih snimki u Europi. Tijekom tog susreta, producent je izvukao revolver i počeo ga vrtjeti prstima u pokušaju zastrašivanja.

"Rekao mi je da može raditi što god želi", napisala je Cher. "Ali ja sam ga pogledala bijesno i rekla: 'Ne za*ebavaj se sa mnom, Phillip! Ne možeš mi to raditi, kretenu. Ovo sam ja, Cher, ok?'"

Cher je imala seks prije nego što joj je to ponudio posrnuli producent, o čemu je također napisala u svojim memoarima.

U jednom dijelu knjige priznala je da je imala “osvetnički seks” sa 14 godina nakon što ju je tadašnji dečko ostavio.

“Bila sam tako povrijeđena kad je to učinio, imala sam osvetnički seks s njim. Nikad to nisam željela”, napisala je. "Inače bih to učinila jedan od pet stotina drugih puta kada je tražio."

“Kada je došao kraj onome što se pokazalo kao masovno precijenjeno iskustvo, upitala sam ga: ‘Je li to to? Jesmo li završili?’ Tada sam mu rekla da ide kući i da se više nikada ne vraća.”, napisala je.

Phil Spector, nekada slavni glazbeni producent, kasnije je osuđen za ubojstvo glumice Lane Clarkson 2009. godine i osuđen na 19 godina do doživotnog zatvora. Preminuo je u zatvoru 2021. godine u 81. godini života.

