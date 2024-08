Trumpov sin najavio moguću deportaciju: 'Možete slobodno uzeti nazad Harryja i Meghan'

Eric Trump, sin bivšeg američkog predsjednika i republikanskog kandidata na predstojićim izborima Donalda Trumpa, kritizirao je vojvotkinju i vojvodu od Sussexa i najavio kako bi ih njegov otac mogao deportirati iz SAD-a, ako ponovno postane predsjednik.

- Ono što vam mogu reći je da je moj otac toliko poštovao kraljicu, kao i ja. Moja mama ih je poznavala godinama i imala je odličan odnos s Dianom. To je sveta institucija. Možete slobodno uzeti Harryja i Meghan, možda ih više ne želimo, osjećamo se kao da su na vlastitom otoku, kazao je u razgovoru za GB News.

- Uvijek i u svemu možete imati loše glumce. Pokvarene jabuke možete imati u svakom voćnjaku. Institucija kraljevske obitelji je prekrasna i mnogi joj se Amerikanci dive. To treba zaštititi, dodao je Eric Trump.

Inače, pitanja oko Harryjeve budućnosti u Americi pojavila su se nakon što je u svojoj autobiografiji "Spare" priznao da se drogirao.

Prema zakonu SAD-a, to bi bila osnova za odbijanje zahtjeva za vizu.

- Morat ćemo vidjeti znaju li nešto o drogama, a ako je lagao, morat ćemo poduzeti odgovarajuće mjere, kazao je Donald Trump u intervjuu u ožujku.

Princ Harry nedavno je istaknuo zabrinutost za sigurnost svoje obitelji tijekom intervjua za ITV-jev dokumentarac Tabloids on Trial, koji je premijerno prikazan 25. srpnja. Naveo je razlog zbog kojeg ne želi živjeti u Ujedinjenom Kraljevstvu. "Još uvijek je opasno", izjavio je Harry te rekao kako je dovoljna samo jedna osoba da se dogodi nešto loše. "Bilo da se radi o nožu ili kiselini, što god da je, to su stvari koje me iskreno zabrinjavaju. To je jedan od razloga zašto neću vratiti svoju ženu u tu zemlju", objasnio je.

