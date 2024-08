Tončica Čeljuska javila se s odmora i pokazala vitke noge: Evo kako je skinula 14 kilograma

HRT-ova voditeljica i urednica Tončica Čeljuska javila se na društvenim mrežama te pokazala kako uživa. Tončica je objavila fotografiju s Hvara, a u prozračnoj je haljini sjedila na ležaju u beach baru Carpe Diem. – Ponekad je sve što u životu trebate: svoj pogled na more! – napisala je Tončica. U komentarima su joj se javili brojni pratitelji koji su joj pisali da je divna i lijepa, dok su neki od njih pohvalili i njene noge.

Podsjetimo, Tončica je na svom Instagramu nedavno objavila snimku s nepoznate lokacije te pokazala kako uživa na plaži, a tom prilikom poslala je poruku pratiteljima. "Ja sam rođena Dalmatinka, Mediteranka i jako se dobro osjećam ljeti i jako dobro podnosim sunce. Evo, i vi razmislite osjećate li se bolje kad je siv, kratak zimski dan ili se bolje osjećate kada je ljetni, dugi dan pun sunca i svjetla", rekla je pa se osvrnula na dobrobiti sunčanja. "Zato uživajte u ljetu, iskoristite sunčane dane da budete na otvorenom, da upijate sve te dobrobiti koje vam sunce daje", poručila je te u opisu snimke dodala: "Uz dužni oprez, uživajte u suncu."

Čeljuska se prije četiri godine intenzivno posvetila tjelovježbi i brizi za vlastito zdravlje, zbog čega je angažirala i osobnog trenera. U međuvremenu je, unatoč poslovnim obavezama, pokazala disciplinu i odlučnost, pa se novinarka na polovici pedesetih može pohvaliti nikad boljim izgledom. Sada je razlog svoje posvećenosti treningu podijelila s pratiteljima na društvenoj mreži Instagram.

Tončica je objavila video iz teretane u kojem govori: "Jedna od mojih najboljih odluka u životu je bila da prije četiri godine krenem s redovitim vježbanjem. Međutim, ni do dana današnjega to nije nešto u čemu ja uživam, svaki put iznova mi je teško, svaki put se iznova mučim", započela je, pa otkrila zašto to stoički podnosi:

"Duboko sam svjesna da je to nužno i prevažno za moje tijelo i moje zdravlje. Živimo u sjedalačkom digitalnom dobu gdje se doslovno vozimo autom, sjedimo i buljimo u ekrane, kretanje je nikakvo. Tih par stotina metara što prohodamo među uredima nije dovoljno i zato sam svjesna da ne želim da moje tijelo atrofira, da moje tijelo izgubi funkcionalnost, da se moje tijelo ne deformira, ja moram vježbati. Ma koliko mi to teško bilo. Razmislite na koji način tretirate svoje tijelo i što radite za njega jer vaše je tijelo dizajnirano za kretanje, a ne za sjedenje, ne za ležanje, nego za kretanje", upozorila je Čeljuska svoje pratitelje na važnost redovitog treninga.

Ranije je otkrila i da je smršavila 14 kilograma. – Smršavila sam nakon što sam shvatila da imam problem s ugljikohidratima i da mi postaju balast. Otišla sam endokrinologu, provjerili smo hormone i otkrili određene oscilacije. Bilo mi je jasno da doslovno moram paziti na svaki zalogaj i brojiti kalorije jer inače neće biti dobro. Počela sam jesti više proteina, puno manje ugljikohidrata. Sretna sam što više nemam onaj osjećaj gladi, imam više energije, a obroci su mi manji. Usto, tri puta tjedno treniram i kad se sve zbroji, u razdoblju od dvije godine lakša sam 14 kilograma. Zahvaljujući funkcionalnom treningu vlastitom težinom, koji ima i puno kardio vježbi, očuvala sam mišićnu masu. Za to je važan kontinuitet vježbanja od barem tri puta tjedno. Ipak, kada govorimo o mršavljenju, najvažnija je hrana jer nema tog treninga koji će anulirati, primjerice, nekoliko čokoladnih kolača. Danas je znanje dostupno, samo treba imati volju i stav o važnosti zdravlja – izjavila je za Story.

