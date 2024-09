Tijekom izazova Alinu je odvela hitna pomoć: 'Samo sam čula da se nešto pomaknulo'

Nova, osma sezona showa 'Život na vagi' počela je ovoga tjedna, a kandidati su u jučerašnjoj epizodi imali prvi veliki izazov. Njihov zadatak bio je složiti kockice šećera do visine od jednog metra, ali prvo su ih morali prenijeti. Posebnost je bila u tome što su odjednom mogli nositi samo jednu kockicu. Kandidati su, po novom pravilu, podijeljeni u parove, a ovaj zadatak pošao je krivo za zeleni tim. Taj tim čine Marija i Alina, a tijekom izazova Alina se ozlijedila. Naime, kandidati su kako bi bili što brži brzo hodali, a neki čak i trčali. Alina je u jednom trenutku potrčala i počela jaukati i plakati. Kandidatkinja je krivo stala, a zbog toga je bila pozvala i hitna pomoć koja ju je odvela na nosilima, dok je njezina partnerica sama nastavila izazov.

- Nemam pojma što se dogodilo. Samo sam čula da se nešto pomaknulo. Još sam na vježbanju krivo stala - rekla je Alina u suzama. Trener Edo ju je tješio govoreći da se ozljede događaju i da će sve biti dobro.

- U tom trenutku zamrziš cijeli svijet kad vidiš da se natjecatelju dogodi takva situacija. Nitko ne voli povredu, naravno da je njima u tom trenutku najgore, ali i mi imamo odgovornost prema tom cijelom procesu i ne želimo se naći u takvoj situaciji - rekao je Edo pa dodao:

- Korak po korak, ovo nije proces koji traje samo jedan tjedan, ovo traje jako dugo. Idemo korak po korak, dan po dan.

Podsjetimo, zadatak je bio da prenesu kockice šećera s hrpe na drugu poziciju dok ne dosegnu visinu od jednog metra, što je označeno crvenom linijom. Tko prvi dosegne tu visinu osvaja kilogram prednosti na nadolazećem vaganju. Ako ne iskoriste taj kilogram prednosti na sljedećem vaganju, na idućem vaganju vrijedit će dva kilograma, a na sljedećem tri... i tako dok ne dosegnu maksimalnih pet kilograma

Mateu se to činio jednostavan zadatak, Tomislav i Larisa imaju taktiku da slažu piramidu da bude dobra baza i idu laganim tempom i dobrim disanjem. Igor se šalio da bi to prije riješili da prožvaču šećer, a Samanta je željela da slažu kockicu na kockicu i da će tako prije završiti. „Ali kockice nisu baš ravne pa smo se malo prešle“, objasnila je dok je njezinu partnericu Davorku zabrinjavalo što joj se ruke znoje i šećer se otapa. Naposljetku im se šećer srušio pa su odlučili slagati kako Davorka kaže.

Esmirova prednost bila je u tome što gradi suhozid. „Mogu ga dignuti koliko god hoćeš a da se ne sruši“, rekao je. Neki su bili dobri graditelji, a nekima se sve rušilo. Tomislavov plan nije bio dobar pa je počeo slušati Larisu jer je njoj tata zidar. Edo im je odlučio malo pomoći pa je rekao kako će nakon točno sat vremena mogu uzeti koliko god im stane kockica u jednu šaku.

Nikolina i Maja su prve složile šećerni toranj, ali kad je Mirna počela odbrojavati od pet, sve se srušilo! Naposljetku su Larisa i Tomislav uspjeli prvi izvršiti zadatak. „Taj ćemo kilogram čuvati za rezervu, kad nam stvarno bude trebalo“, odlučili su.

Antoniju su treneri potom pitali koliko je mogla pojesti čokolade, a ona je iskreno rekla da je to nekad bio kilogram, a nekad pola kilograma. „To je grozno. Tad mi nije bilo grozno, ali kad sam sad vidjela tu količinu čokolade, baš je grozno“, komentirala je. Ivica je otkrio kako je dnevno nekad pio od dvije do šest litara gaziranih pića! „Meni se čini da je to mala količina tekućine, ali zapravo to nije malo“, rekao je. Njihov je izazov bio da deset gaziranih napitaka i deset čokolada bace u smeće!

„To je lagan zadatak za mršavije ljude, ali za mene koja imam problem s kilažom, disanjem i leđima“, to mi je baš teško“, rekla je Antonija, a Ivica nastavio: „Dugo godina nisam hodao tako puno. Bit će mi jako teško, ali dat ću sve od sebe.“ Ekipa ih je bodrila iz sveg srca, što je jako motiviralo Antoniju koja je priznala da ona mora imati podršku inače sama ne bi mogla. Ivicu je jako boljelo desno koljeno, no nije se predavao. „Obećao sam ženi i djeci da neću stati ni u jednom trenutku da bilo kakva bol bude, stisnuo sam zube i krenuo dalje“, objasnio je. Tonki je također bilo jako teško, ali uz Mirninu podršku, nastavila je dalje. „Trudim se izdržati jer baš imam želju smršavjeti“, rekla je.