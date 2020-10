Tia Mamić iznenadila: 'Moj 9-godišnjak svaki mjesec daje novac za režije'

Tia Mamić, supruga Marija Mamić i pokćerka Ljube Jurčića, na panelu 'Gloria Talks' progovorila je o metodama odgoja koje primjenjuje nad svojim 9-godišnjim sinom Dominicom koje ima iz braka s košarkašem Chrisom Warrenom. Marketinška stručnjakinja sudjelovala je u raspravi o financijskoj pismenosti i otkrila kako joj njezin sin već sada daje novac za režije.

- Kada je imao pet godina počeli smo razgovarati o režijama. Tada sam mu davala džeparac u iznosu od simboličnih 20 kuna. Rekla sam mu da je to neka njegova plaća i da će mi on od te svoje 'plaže' davati 5 kuna za režije. Sjela bih s njim u kući i rekla sam mu ide upaliti svjetlo, otvoriti frižider itd. Rekla sam u da mora shvatiti da sve što on radi u kući košta, struja, voda, pričuva... - otkrila je Tia za Gloriju i dodala kako ga je već tada upoznala s time da život u bilo kojem kućanstvu nosi sa sobom i određene troškove.

- On ne zna koliko koštaju režije, ali samim time što sudjeluje u kućanstvu to je za njega velika stvar i to s ponosom prihvaća - istaknula je Tia.

Podsjetimo, njezin 9-godišnji sin prošle je godine osvojio srebrnu medalju na svjetskom natjecanju u matematici – Brain o brain world competition u Dubaiju. Zbog uspjeha je pozvan i na prijem kod bivše predsjednice Kolinde Grabar- Kitarović, a na Pantovčaku mu je društvo pravila ponosna majka. Inače, Tia je oduvijek bila suzdržana kada je riječ o medijima, a u jednom od medijskih istupa progovorila je o životnim nedaćama koje su je zatekle. Rano je ostala bez majke, a život s ocem alkoholičarem ostavio je traga na njoj.

Foto: Instagram

Novu šansu pružio joj je ekonomski stručnjak i političar Ljubo Jurčić koji je skrb o Tiji preuzeo nakon što je ostala bez oba roditelja. Da prebrodi rane iz djetinjstva, pomogao je i sin Zdravka Mamića, u čijem je zagrljaju pronašla svoju mirnu luku. – Najvažnije mi je u životu znati da imam partnera koji je uz mene te mi je ujedno i najbolji prijatelj. Unio mi je mir i donio osmijeh na lice svaki dan – kazala je svojedobno Tia. I Marijo iza sebe ima jedan propali brak, i to s bivšom TV voditeljicom Monikom Kravić s kojom ima dva sina.