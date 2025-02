Thompson se oprostio od kolege i prijatelja: Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik

Članovi benda Opća opasnost jučer su s obožavateljima podijelili tužnu vijest kako je preminuo njihov gitarist Slaven Živanović Žiža. Od Živanovića, koji je preminuo u 53. godini, oprostio se i Marko Perković Thompson. - Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik, Slaven Živanović Žiža. Obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut! Počivao u miru Božjem! Marko Perković Thompson & team - piše na njegovom službenom Facebook profilu. U komentarima je jedan od njegovih pratitelja napisao i kako se Živanović nedugo nakon mature pridružio našim braniteljima.

- Sa 18 godina, dva tjedna nakon mature u svibnju 1991. obukao je uniformu i krenuo u obranu domovine...On i Pero Galić, Pero je imo 20...Osnovali su 1992. Opću opasnost, Županja je bila grad koji je proveo najveći broj dana u RH pod uzbunom za Opću opasnost, zato su i dali bandu ime Opća opasnost. Svi članovi banda sudionici su Domovinskoga rata. Jedan ranjen na Velebitu, Žiža je pak znao pričati da mu je najteže bilo kad je preko ramena nosio mrtva prijatelja. Imaju krasnu pjesmu " Balada o Saletu" koja pjeva o prijatelju koji je poginuo u obrani domovine. Žiža je autor pjesama poput "Ne dirajte Županju", Opća Opasnost... Malo se ovo o njima u ratu zna jer rijetko o tome govore. Odličan rock'n'roll band, doista velik, velik gubitak za sve nas ljubitelje rocka i za njegovu obitelj, prijatelje, kolege...Laka mu bila hrvatska zemlja....Počivao u miru. - napisao je jedan od Thompsonovih pratitelja.

O svojem sudjelovanju u Domovinskom ratu kao bend nikad nisu javno govorili sve do prošle godine. – Nismo nikad sjeli za stol i rekli: "Ajmo mi od toga napraviti neku priču..." Nismo to htjeli naplatiti nikad, to bi mi bilo jadno, degutantno – objasnio je tada njihov tekstopisac Mario Vestić. Danas, nakon više od 30 godina postojanja, Opća opasnost ostaje jedan od najcjenjenijih hrvatskih rock bendova. U svojem rodnom gradu su ostali, rat ostavili iza sebe i nastavljaju živjeti svoj rock and roll san. – Najveća glupost koju je čovjek mogao izmisliti, to je za mene rat – poručio je tada član benda Vlado Soljačić "Sojka".