Tereza Kesovija (82) objavila fotku u badiću, a fanovi ne prestaju komentirati

Iz fotelje u fotelju. Ako postoji raj na zemlji, onda sam sada u raju - napisala je pjevačica Tereza Kesovija ispod fotografije s ljetnog odmora na kojima je u kupaćem kostimu odlučila pozirati na luft madracu.

Foto: Instagram

"Uživaj naša draga Tere", "Baš je raj na zemlji, draga Tere uživaj", Diva Tere je zaslužila odmor" pisali su fanovi toj 82-godišnjoj pjevačkoj divi iz Dubrovnika koja je nedavno nakon pet godina stanke odlučila snimiti videospot za skladbu "Ima te" autora Aljoše Šerića i aranžera Gorana Kovačića, koja je nedavno izašla pod etiketom Dallas Recordsa.

Snimalo se na atraktivnim lokacijama u Istri, a jedna od naših najvećih pjevačica dokazala je da i dalje ima jako puno energije i da svaki izazov koji ekipa pred nju postavi, može odraditi bez problema. Naime, svi koji su ikada radili s Terezom znaju da je riječ o velikoj profesionalki, no stajati po najgorem suncu na rubu Limskog kanala ili tri sata sjediti u vrelom kabrioletu kako bi se snimili kadrovi vožnje, nikome od ekipe nije bilo jednostavno. Vrelo istarsko sunce peklo ih je od ranog jutra, no to ni na koji način nije utjecalo na dinamiku ili plan rada.

Otkrila je tako nedavno da ne planira nove nastupe jer poštuje upute i mjere koje su izdali epidemiolozi, smatra kako bismo se morali brinuti za zdravlje. Ona je ionako navikla samo na ogromne dvorane pa će pričekati bolja vremena.