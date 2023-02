Tema dokumentarca Mariane van Zeller je i posvajanje djece na nelegalan način

Gradonačelnik Kingstowna 2, SkyShowtime

Još jedna serija u drugoj sezoni, no koju do sada, barem legalno, nije bilo moguće gledati u nas. A doista vrijedi potrošiti vremena na povremeno doista krvavu priču o obitelji McLusky koju se u michiganskom gradiću nešto i pita. A život tog gradića počiva na zatvorskoj ekonomiji jer tamo je smješteno čak sedam zatvora. Sam Kingstown je izmišljen, no ipak oblikovan prema rodnom mjestu jednog od tvoraca serije, Hugha Dillona, a to je Kingston u Ontariju u kojem je, uključujući okolicu, također smješteno nekoliko zatvora. I tako Mike, koji na položaju gradonačelnika nasljeđuje starijeg brata Mitcha, ulazi u borbu kako bi barem malo upristojio gradić iz kojega, zapravo, cijeli život želi pobjeći. I tu ulazi u različite sukobe s entitetima od kojih niti jedan nije sasvim čist pa takve ne mogu biti niti metode borbe. A protiv sebe ima i vlastitu majku, fakultetsku profesoricu Mariam, koja ga ne podnosi jer je na svoj put povukao i mlađeg brata Kylea. U ovoj povremeno i prenasilnoj kriminalističkoj i obiteljskoj drami u glavnoj je ulozi velika zvijezda Jeremy Renner, a pored njega je tu i Diane Wiest, pa i sam Hugh Dillon koji je seriju osmislio zajedno sa svojim velikim prijateljem. A to je, pogađate kada se radi o nečemu što dolazi iz Paramounta, Taylor Sheridan. Razina kvalitete koju je Sheridan donio u Paramount nevjerojatna je, teško je vjerovati da gledamo tako dobro napravljene serije smještane u tako različita vremenska razdoblja. Trenutno je Sheridan prvo ime televizijske produkcije na streamerima, jedino mu "prijeti" Craig Mazin.

Mariana van Zeller: U raljama crnog tržišta 3, National Geographic

Kada se prije nekoliko godina počela emitirati ova dokumentarna serija, sa zanimanjem smo prihvatili prijedlog da s s Marianom van Zeller napravimo intervju jer nas je zanimalo kako to plavokosa Portugalka uspijeva dosta opasne kriminalce dovesti pred kamere i još postigne da govore o tome što rade. Mariana to doista može pa je nagrađena i Peabodyjevom nagradom za svoje novinarstvo koje doista jest impresivno te potvrđuje još jednom kako je dokumentarac spas današnjeg novinarstva. "U raljama crnog tržišta" doista treba gledati, a i u ovoj trećoj sezoni portugalska novinarka donosi niz intrigantnih tema od kojih je jedna i nama bliska, a to je posvajanje djece na legalan i nelegalan način. Ta epizoda, nažalost, nije snimana u Kongu pa da doznamo i nešto više o "našem" slučaju, nego u Zambiji, ali svejedno daje dovoljno uvida u sve potrebne strane. Kao što se to čini i s drugim temama poput krijumčarenja ove ili one robe ili proizvodnje metamfetamina ili LSD-ja. Trajna vrijednost na National Geographicu.

Elvis, HBO Max



Velika je vjerojatnost kako ste gledali ovaj film koji je nositelj i nekih nominacija za Oscara, čak njih osam, no i ako jeste i ako niste, sada to možete i na HBO Max. Slažemo se kako je Baz Luhrmann car pretjerivanja i ekstravagancije, no ipak svaki put to na ekranu izgleda nevjerojatno impresivno. Tako je i s ovim biopicom o najslavnijem pjevaču svih vremena, Elvisu Presleyju, odnosno njegovom manje poznatom menadžeru, Tomu Parkeru zvanim Pukovnik. Iako s dosta netočnosti, "Elvis" je dovoljno točan da opiše taj toksični odnos koji je vjerojatno dobrim dijelom i pridonio tužnom pjevačevu kraju. A također, Austin Butler doista zaslužuje biti nominiranim za Oscar, nismo sigurni da je to slučaj s nominacijom za film, puno više za ostale nominacije za tehničke strane filma. I još, nismo baš očekivali da ćemo Toma Hanksa ikada vidjeti s nominacijom za Zlatnu malinu koja se daje za najgora ostvarenja, no olakšavajuća je okolnost što je karikirati već karirikrani lik stvarne osobe doista izazov čak i za tako velikog glumca.

