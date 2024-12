Tarik Filipović pohvalio se kako je u Madridu bio u društvu svjetski poznate glumice: Je l' te prepoznala?

Glumac i voditelj kviza "Tko želi biti milijunaš" Tarik Filipović poslom boravi u Madridu, a u pauzama snimanja uhvatio je vremena otići i na nogometnu utakmicu Real Madrida i tamo je sreo jednu slavnu glumicu i iskoristio je priliku i zamolio je za zajedničku fotografiju koju je objavio na Instagramu uz sljedeći opis:

- Dan prije nastavka snimanja u Madridu posjet utakmici Reala i kultnom “Santiago Bernabeu” stadion. Uvijek je užitak gledati našeg maestra Luku Modrića. Od svih sjajnih igrača koje sretosmo jedna igračica je zasjenila sve… Divna kolegica, iskrenih očiju, istog takvog osmijeha… Penelope Cruz… Možda nekad i zajedno u kadru… smanjim se koliko treba. Ispod ove fotografije komentare oduševljenja ostavili su mu voditelj Joško Lokas, glumice Arija Rizvić i Nataša Janjić Medančić, voditeljica Marijana Batinić, a supruga Lejla mu je ostavila emotikon srca.

- Ne može ona parirati Lejli s izgledom, jedino slavom. Bila bi to super filmska energija! Manifestiramo! Ti si faca, star, odavno sam znao da ti je svemir premali da bi u njega stao tvoj grandiozni talent. Je l' te prepoznala? Ma kako je Penelopa došla do Tarika? - napisali su mu pratitelji ispod ove fotografije. Tarik je prije ti godine snimao u Španjolskoj film “42 segundos” u kojem je utjelovio poznatog splitskog trenera i tadašnjeg izbornika furije Dragana Matutinovića koji je prije gotovo tri desetljeća Španjolce doveo do prve olimpijske medalje. Televizijska publika ga već dugi niz godina svakog četvrtka gleda u kvizu "Tko želi biti milijunaš?".

- Moj televizijski angažman u “Milijunašu” počeo je tako da sam bez priprema stao pred kameru. Ali ima zanimljiva priča. Tamo na Jelenovcu gdje sam sa susjedima znao piti kavu, bio je jedan gospodin Volić, koji nažalost nije više među nama. Dugo godina je živio u Detroitu I tad mi je rekao: “Čuj, na stranim televizijama je krenuo kviz ‘Tko želi biti milijunaš’ i sigurno će uskoro doći i na našu televiziju. Ja mislim da bi to bilo izvrsno za tebe”. Rekao sam mu da sam vidio taj kviz, ali me televizija uopće ne zanima i zaboravio na taj razgovor, kad su me godinu dana kasnije pozvali, kako ih ja zovem – tata i mama kviza u Hrvatskoj i regiji – Maja Jurković i Lazo Goluža. I prošao sam na audiciji, prisjetio se Filipović nedavno gostujući u emisiju "U svom filmu" na HRT-u.