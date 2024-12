Petra Dugandžić oštrom porukom obratila se svojim bivšima: 'To je kao podgrijavanje hrane iz McDonaldsa'

Domaća glumica Petra Dugandžić posljednjih tjedana nalazi se u fokusu javnosti zbog ulaska u brak s 26 godina mlađim nogometašem iz Nigerije, Makom Nobleom. Petra i Mak upoznali su se u Africi a, kad su nakon silnih birokratskih problema konačno pronašli svoju mirnu luku u Hrvatskoj, naišli su na negativne komentare protivnika njihovog odnosa. Dugandžić se s hejterima beskompromisno obračunava na svojim društvenim mrežama, a sada se odlučila obratiti i ljudima koji su je iznevjerili u životu.

Zagrepčanka je u oštroj poruci upućenoj putem priča na Instagramu poručila: - Davanje druge prilike nekome toksičnom je kao podgrijavanje hrane iz McDonaldsa - piše na objavi koju je podijelila. Inače, ova kazališna glumica u veljači ove godine otkrila je da se razvela nakon 12 godina braka. Petra je od 2012. bila u braku s ugostiteljem Sašom Vrankovićem. "Saša i ja jednostavno smo osjetili da nas životni putevi vode u različitim smjerovima. Nema tu presudnog događaja, traume i nije se dogodilo naglo. Ostali smo u prijateljskom odnosu i uvijek ćemo biti tu jedno za drugoga", izjavila je za Story. Ubrzo upoznaje Noblea.

Foto: Instagram screenshot

Sudbonosno "da" glumica i igrač Dugopolja izgovorili su u Nigeriji, a Petra je Večernjem listu ustupila ekskluzivne fotografije s vjenčanja. O samom planiranju svadbe rekla je: ''Otišla u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. Već na početku veze to sam spomenula, ali iz fore. On mi je nešto dirljivo napisao, na što sam iz zezancije dobacila: 'Daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?' pitala sam, na što je on rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.' Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala ''nigerijskog oca'' koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe'', priznala je za spomenuti medij.

Otkrila je i kako su reagirali njeni bližnji: ''Mama je otišla u tom razdoblju i baš je sve bilo jako intenzivno, a prijateljice su bile vrlo skeptične, što me dosta razočaralo. Cijenim da se kao prijatelj brineš što on dolazi iz države koja je poznata po ljubavnim prevarama, što je mlađi od mene. Možeš biti skeptičan i hvala ti što se brineš, ali nakon što ti nebrojeno puta ponovim da sam svjesna rizika i prihvaćam ga, onda valjda trebaš prihvatiti moj odabir. Ali nisu to učinile i to me razočaralo, čak i zatvorilo određene odnose'', objasnila je Petra. Osim problema s kilometrima i vizom nigerijskog nogometaša u Hrvatskoj, Petra se susrela i s drugim poteškoćama u Africi, osim sigurnosnih. Preboljela je i malariju.

Podsjetimo, prije par dana Petra je na svom Instagramu pratiteljima dala priliku da je pitaju što ih zanima. Njezini pratitelji tako su si uzeli oduška te najviše ispitivali o njezinom novom suprugu i njihovom odnosu.

Tako je nekoga zanimalo ima li njezin suprug više od 19 centimetara. "Ovaj dečko nije izgleda sjedio na matematici. Jedan broj mu fali, malo sam zbunjena. Visok je 191 centimetar, fali ti jedan. Svašta tebi fali", odgovorila je Petra znatiželjnom pratitelju. Neke ljude je zanimalo i zašto je odabrala baš Nigerijca. "Išla sam eci-peci-pec, svi su bili Nigerijci, on je bio mala vjeverica", našalila se glumica. Jednu je ženu zanimalo s kim su bolji spolni odnosi. "Kao žena ženi, o ukusima se ne raspravlja. Voliš li ti cheesecake s voćem ili bez?" upitala ju je Petra.

GALERIJA: FOTO Rihanna potvrdila status modne ikone: Ovo su najbolje kreacije s Fashion Awardsa u Londonu

Jednog dečka zanimalo je kako prići 20 godina starijoj ženi. "Nikako. Ne prilaziš, ti si Hrvat, to nije za vas. Vi nađite svoje vršnjakinje, 4 godine maksimalno da je mlađa, to je idealno, minimalno dvoje djece, krštenja, krizme, sve po P.S.-u. To je za Hrvate, ovo ne", sarkastično je odgovorila.

Pitali su je bi li bila s 20 godina mlađim bijelcem, na što je glumica odgovorila da je to rasizam te da postoje Afrikanci i Hrvati. "Imaš crnaca po cijelom svijetu. Radi se o afričkom i hrvatskom mentalitetu. Što da ja radim s 20-godišnjim Hrvatićem kojem mama još uvijek briše usta nakon ručka. Aj ti meni sad to objasni", bio je odgovor na postavljeno pitanje.

VIDEO: Svi su zabrinuti za slavnu pjevačicu: 'Izgleda premršavo, njoj treba pomoć'