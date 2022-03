Svi pričaju o NTF-u, znate li što je to? Mnogi ne razumiju baš ništa, ali virtualni svijet velikog novca i nove umjetnosti je svjetski hit

Tko želi na "Kleptokratsku turu" Londongradom, kako engleski tisak naziva svoj grad koji su odavno "okupirali" ruski oligarsi? Tura je zaista u ponudi i veoma je popularna. Možda i zato što bus obilazi najluksuznije, najmanje turističke dijelove Londona - Hampstead, Highgate, Westminster, Chelsea - gdje su enormno bogati ruski oligarsi pokupovali kuće i stanove. To čak može biti i zanimljivo, a zasigurno nije odurno kao sve što dotakne Putin, najbogatiji od svih kleptokrata, čije se skriveno bogatstvo danas procjenjuje na 200 milijardi dolara, možda čak i više. No, novac mu nije donio osjećaj za stil, valjda ga nije ni tražio, dovoljno mu je da u arhitekturi radi replike carskih zdanja i sve što dotakne pretvori u čudovišni neukus, od svog botoksiranog, podbuhlog lica do prostora u kojima se pojavljuje, sa svim onim plastificiranim jonskim stupovima i pozlatama. Njegova osobna kičasta palača na Crnom moru, koja je navodno koštala milijardu dolara, izgleda kao da ju je opremao, sa svim arhitektonskim elementima i šipkom za ples koju je ugradio u jednu dvoranu, u Bauhausu ili nekom sličnom skladištu već gotovih stupova i štukatura.



Bijeg od rata, Putina i tog kičeraja lažnog carskog stila, pomislila sam, možda nudi pogled u budućnost. No, između NFT-a i ruskog tajkunskog stila, shvatila sam sa zebnjom, postoji jedna tajna veza, dojam da na svijetu ima toliko novca u rukama krivih ljudi da oni zaista ne znaju što bi s njim.